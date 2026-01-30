Herido leve un hombre tras ser disparado en Brenes

Un hombre de 43 años resultó herido la noche de este jueves en Brenes, tras ser alcanzado por un disparo. La víctima sólo sufre lesiones leves, pues el tiro no le dio de lleno, sino que fue lateral y la bala no le penetró en el cuerpo. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para detener al presunto autor de los hechos, que se habría dado a la fuga tras el incidente.

El suceso ocurrió sobre las diez de la noche en la calle La Algaba de Brenes. A esa hora, dos personas mantuvieron una fuerte discusión por motivos que no han trascendido. Uno de ellos disparó al otro y se marchó. El herido acudió al centro de salud de Brenes, desde donde llamaron a la Policía Local.

La investigación de este incidente la lleva el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carmona. Según fuentes del instituto armado, todavía no hay ninguna persona detenida por estos hechos. Se está buscando al presunto autor.