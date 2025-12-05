El Pedroso inaugura su nuevo Centro de Defensa Forestal tras una inversión de 6,1 millones de euros

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, han inaugurado este viernes el nuevo Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de esta localidad de la Sierra Norte, cuya construcción ha supuesto una inversión de 6,1 millones de euros. El consejero ha destacado que este centro “de nueva generación” cuenta “con helipista para albergar hasta ocho aeronaves", además de ser "muy respetuoso con el medio ambiente", ya que se recicla el agua residual. Las instalaciones cubren todas las necesidades de las 130 personas que trabajan ya allí.

Este Cedefo reemplaza al que ya había en el término municipal de El Pedroso, que en palabras de Sanz era "obsoleto y poco funcional tras más de 30 años" de vida. El área de actuación de los profesionales allí radicados es la parte oriental y la zona norte de la provincia, lo que representa más de 177.000 hectáreas de los diez municipios que conforman el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla.

De la inversión total, 4,7 millones fueron cofinanciados en un 75% por el Programa Interreg POCTEP del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (Cilifo). La Junta, por su parte, ha invertido 1,4 millones en la adquisición del mobiliario, la seguridad y la vigilancia del recinto, entre otras mejoras.

Este nuevo complejo ocupa una parcela de 40.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento pedroseño ha cedido en propiedad a la Junta. La infraestructura se ha levantado en sintonía con el entorno, respetando en todo momento la forma tradicional de las edificaciones de la zona y manteniendo el máximo terreno posible en su estado natural, sin pavimentación o en todo caso cubriéndolo con albero.

El proyecto se ha redactado bajo la premisa de respeto al entorno y al medio ambiente y es modélico en sostenibilidad, según la Junta. La base cuenta con un sistema de depuración de lagunaje y un método ecológico que utiliza estanques (lagunas) para purificar las aguas residuales de forma natural, mediante la acción de microorganismos (bacterias y algas) y el sol.

La base dispone de una helisuperficie con capacidad para el posicionamiento de hasta ocho aeronaves, así como de instalaciones anexas para el mantenimiento de los helicópteros; un edificio principal para usos administrativos y sala operativa; zonas destinadas a la estancia del personal y viviendas para los pilotos, copilotos y mecánicos; hangares donde estacionar cuatro vehículos autobomba, taller y almacén; un gimnasio y espacios exteriores para aparcar y para el esparcimiento de los bomberos forestales y los técnicos. Además, dentro del recinto existen dos cubetas para aguas pluviales con 260.000 litros de capacidad capaces de abastecer de agua a los helicópteros.

Actualmente, trabajan en estas instalaciones doce grupos de bomberos forestales, siete grupos de apoyo, tres técnicos de operaciones seis administrativos y operadores de comunicaciones. En total, más de 130 personas. En la base se posicionan tres vehículos autobomba y una nodriza, así como un helicóptero semipesado en la campaña de alto riesgo. Un total de once torres de vigilancia depende de El Pedroso.

Plan de modernización

El consejero ha explicado que este centro está incluido dentro del plan de modernización en infraestructuras puesto en marcha por la Junta en 2020. "El Gobierno andaluz ha invertido 165 millones de euros en mejorar los medios e infraestructuras de la lucha contra el fuego en Andalucía desde 2020, una cifra sin precedentes", ha dicho Sanz, que ha destacado obras como los Cedefo de Cazorla (Jaén) y Algodonales (Cádiz), el aeródromo de La Resinera (Granada) o la pista de aterrizaje para aviones en Villaviciosa (Córdoba).

Además, una vez renovado el 75% de la flota de vehículos pesados de extinción con la adquisición de 76 unidades, doce de ellas provistas de palas quitanieves, por un valor superior a los 25 millones de euros, está ahora en licitación el suministro de otras quince autobombas más por casi siete millones de euros. "En dos legislaturas se habrán sustituido el 84% de este tipo de vehículos, un total de 91 de las 108 unidades operativas", ha detallado el consejero.

En el apartado de aeronaves, Sanz ha comentado que el Consejo de Gobierno ha autorizado esta misma semana a la Agencia de Emergencias de Andalucía la contratación del servicio de apoyo a la lucha contra incendios forestales con helicópteros pesados y semipesados de transporte y extinción y con aviones de coordinación desde 2026 a 2031, con un presupuesto de 112,3 millones de euros. "Esta contratación de medios aéreos pretende sortear las dificultades del actual mercado aeronáutico, en la rama de extinción de incendios, muy tensionado ante la creciente demanda, ya que es superior a la oferta, lo que podría traducirse en un aumento de los precios y que las licitaciones quedaran desiertas", ha explicado.

23 Cedefo en Andalucía

Andalucía cuenta en la actualidad con 23 Cedefo repartidos en lugares estratégicos de la región. Esas bases constituyen una red de infraestructuras cruciales para el trabajo del personal que participa en la prevención y lucha contra los incendios forestales, así como en materia de formación.

El consejero ha estado acompañado en su visita a este Cedefo por el secretario general de Interior, David Gil; el director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha contra los Incendios Forestales, Alejandro García; el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Concepción Gallardo; y el director del Centro Operativo Regional de EMA Infoca, César Vicente, entre otros.