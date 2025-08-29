Estabilizado un incendio en la Sierra Norte de Sevilla que amenazó al Castillo de Constantina

La localidad de Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla, ha amanecido este viernes de Feria con un importante sobresalto porque una ladera que da a su castillo ha sido víctima de un incendio. Las llamas, que por momentos han resultado muy visibles por la altura que han alcanzado, por suerte no han causado daños personales ni materiales, más allá de quemar una zona de matorral y pastos. Además, según fuentes municipales, el fuego ya ha sido estabilizado por los profesionales del Infoca y los bomberos del Consorcio Provincial.

El fuego ha empezado poco después de las diez de la mañana. A los pocos minutos, las llamas subían por toda la ladera y la humareda negra que se elevaba al cielo era tan intensa que podía divisarse desde varios kilómetros. Desde el lado del pueblo, la perspectiva era preocupante por la cercanía del incendio con el cerro donde se erigen el monumento del Sagrado Corazón y, justo detrás, lo que queda del Castillo de Constantina.

Vista parcial de la ladera quemada en el incendio de Constantina. / M.G.

La buena noticia es que la labor del Infoca y los bomberos de la Diputación de Sevilla permitió que el fuego fuese rápidamente minimizado y que el Ayuntamiento informase de que la situación se encontraba estabilizada poco después del mediodía. El dispositivo del Infoca estuvo compuesto por 25 bomberos forestales, dos camiones autobomba, un helicóptero semipesado, un técnico y un agente de medio ambiente. Los Parques de Bomberos de Constantina y Cazalla de la Sierra, por su parte, movilizaron siete bomberos y dos camiones. En las labores de extinción también colaboraron la Guardia Civil y la Policía Local de Constantina.

El Ayuntamiento, de hecho, ha expresado su "sincero agradecimiento" en nombre de los habitantes de la localidad al "numeroso y eficiente operativo" que ha sofocado el incendio en la ladera del Castillo. "Su pronta y organizada actuación ha sido crucial para la extinción", ha recalcado el Consistorio.