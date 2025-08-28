Las Navas de la Concepción pide "servicios públicos dignos" para sus vecinos

Los diez municipios que componen la Sierra Morena Sevillana suman 22.000 habitantes. La anteriormente llamada Sierra Norte constituye una de las zonas de la provincia con mayor riesgo de despoblación y la situación de la educación, la sanidad o las comunicaciones no contribuyen a paliarlo. El alcalde de Las Navas de la Concepción, Andrés Barrera Invernón (PSOE) ha convocado una concentración para este viernes 29 de agosto a las 20:00 en la Plaza de España del municipio. "Queremos servicios públicos dignos para nuestro pueblo. Nos sentimos abandonados en sanidad y educación. Somos 1.200 habitantes, casi los mismos que puede tener cualquier edificio de bloques, pero tenemos nuestros derechos", afirma.

Las Navas de la Concepción tiene dos plazas de atención primaria en el centro de salud, aunque desde hace un tiempo solo tienen un facultativo que comparten con San Nicolás del Puerto. "Eso hace que sea aún más difícil tener conseguir cita, y para tratamientos más específicos ya ni hablamos. Hay que coger el coche porque el transporte público es mínimo y tarda tres horas a Sevilla", afirma el alcalde. La educación es otro de los graves problemas, sobre todo para los de 3º y 4º de la ESO, que tienen que ir a Constantina. "Salen a las 6:00 y vuelven a las 16:00. Tanto en la anterior etapa socialista como en esta del PP, hemos pedido a la Junta de Andalucía alguna solución, sin que haya existido respuesta", afirma.

El Consorcio de Transporte solo tiene una ruta que sale a las 8:30 desde Las Navas hasta Sevilla y que tarda tres horas en recorrer esos 100 kilómetros después de parar en varios municipios. Desde Sevilla también hay un único autobús que sale a las 15.00. "Con lo cual si tienes una cita médica más complicada o que resolver algún trámite, es complicado moverse en transporte público", añade el alcalde.

Además en una población donde el 70% tiene más de 65 años, entra en juego además los problemas para acceder a la Ley de Dependencia, o la necesidad de acudir a ciertos especialistas sanitarios. "Gracias a la Diputación hemos solucionado el tema del agua y se han arreglado algunos metros de la carretera o el colegio, pero hay cosas que aunque no sean de competencia municipal, los vecinos donde se quejan de esta falta de servicios es en el Ayuntamiento", afirma Andrés Barrera.

Pero uno de los inconvenientes mayores que sufren los vecinos de Las Navas de la Concepción históricamente es el aislamiento. Hasta el municipio se puede acceder por las carreteras de La Puebla de los Infantes (que es la que suelen utilizar los navenses), la de San Nicolás del Puerto, "que ya no es ni una carretera sino casi un camino", según Barrera, y la de Constantina, "25 kilómetros en curva continua".

"A todos se les llena la boca con la lucha contra la despoblación, pero a la hora de la verdad no se dan soluciones efectivas porque desde los despachos de la Junta de Andalucía no se conoce la realidad de un municipio como este, con 1.500 habitantes y enclavado en pleno parque natural de la Sierra Norte. Debe haber un punto de inflexión porque nos podemos encontrar en el año 2050 con la España vaciada en plena provincia de Sevilla como no se ponga remedio a esta situación ".