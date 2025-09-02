Un interno de Sevilla-II muerde y fractura dos costillas a un funcionario en una nueva agresión

La cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, en una imagen de archivo.

El sindicato ACAIP, mayoritario en el ámbito penitenciario y en la provincia de Sevilla, ha denunciado este martes una nueva agresión ocurrida en el Centro Penitenciario de Sevilla II el pasado sábado, 30 de agosto. Siendo las 17:00 horas de la tarde, tras la bajada de celdas, y una vez que los funcionarios ya se encontraban supervisando las actividades regimentales en la sala de día, el interno F. G. L., comenzó a perturbar el normal desarrollo de las mismas, así como a hostigar a los trabajadores profiriendo a voz en grito frases incoherentes como: “Me estáis castigando, no me dejáis dormir porque me tenéis activado”, “Apagadme de una vez, dejadme dormir”.

Una vez que el interno fue conducido a la denominada zona de seguridad para aislar la situación que estaba provocando, en el intento de aminorar el estado de grave alteración de la conducta del recluso, y pese a las múltiples indicaciones del funcionariado para destensionar la hostilidad y el grave estado de nerviosismo que progresivamente iba manifestando, el interno "de modo sorpresivo y repentino arremetió contra los funcionarios presentes, agarrando por el cuello a uno de los funcionarios, propinándole varios golpes en el costado que le ocasionaron la rotura de dos costillas, y llegando a morderle en el brazo".

Gracias a la rápida intervención del Sr Jefe de Servicios y de la plantilla, se consiguió reducir al interno, ha añadido el sindicato. El funcionario fue asistido en la enfermería del centro penitenciario, requirió asistencia hospitalaria y además deberá realizarse un seguimiento médico durante el período de un año para verificar si ha sufrido algún tipo de contagio biológico tras ser mordido por el interno.

Desde esta Sección sindical se reitera el "hartazgo del colectivo ante una nueva agresión, con la que se contabiliza cuatro graves agresiones en dos meses en el mismo Centro y, además, se vuelve a denunciar la intolerable y enquistada desidia institucional que no ofrece respuesta alguna ante la creciente lacra de agresiones que este colectivo profesional viene sufriendo".

Desde ACAIP, además de expresar todo el apoyo al funcionario agredido, deseándole una pronta recuperación, reclaman:

1.- Medidas reales y efectivas por parte de la dirección del centro para evitar esta oleada de graves agresiones.

2.- El reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad, así como la aplicación efectiva del principio de indemnidad, para garantizar la protección jurídica que corresponde a su función.

3.- La formación continua en defensa personal para todo el personal penitenciario para evitar y repeler este tipo de agresiones.

4.- El traslado urgente de este interno a otro Centro Penitenciario.

5.- El desarrollo urgente de un nuevo protocolo de agresiones, dado que el vigente se ha demostrado ineficaz. Este debe incluir medidas preventivas, criterios de actuación y apoyo institucional para el personal agredido.