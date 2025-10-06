Investigan a un maestro por presuntos abusos sexuales en un colegio de Casariche

La comunidad educativa del Colegio Lope de Vega, en Casariche (Sevilla), se ha convertido en protagonista involutaria estos días de las páginas de sucesos tras la denuncia de una familia por los presuntos abusos sexuales sufridos por su hija, una menor de tres años, por parte de un maestro del centro público. Los hechos están siendo investigados por la Justicia que, por ahora, no ha decretado medidas cautelares contra el docente.

Los hechos se remontan al curso pasado. En el mes de junio, la madre de la alumna presentó una denuncia ante la Guardia Civil por presuntos "tocamientos" del maestro a la menor. Según fuentes de la Delegación provincial de Desarrollo Educativo y FP, al ponerse el caso en manos de la Justicia ( y al no estar ya en la vía administrativa), no se ha abierto expediente sancionador al docente, quien se dio de baja laboral en esas fechas, tras tener conocimiento de la denuncia.

La familia denunciante ha iniciado este lunes una campaña de movilización para exigir que el maestro sea apartado definitivamente de las aulas. Por ahora, según informa Educación, la Justicia no ha decretado medidas cautelares contra el maestro, pese a que el asunto lleva más de tres meses siendo investigado.

Comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Casariche publicó el pasado viernes un comunicado en el que trasladaba, "en estos momentos difíciles", su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, "a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público".

"La protección y el bienestar de los niños de nuestro municipio es y será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar, y mantenemos una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad", informaba el Consistorio.

El comunicado señalaba que "la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, lo que nos obliga a actuar con la máxima prudencia y respeto". "Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias", abundaba.