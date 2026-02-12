La Junta de Andalucía envía un Es-Alert a tres municipios de Sevilla por la llegada de la borrasca 'Oriana'

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado este jueves mensajes de aviso Es-Alert a tres municipios de la provincia de Sevilla ante la previsión de lluvias intensas y persistentes para este viernes, 13 de febrero, asociadas a la borrasca Oriana. En concreto, el mensaje ha sido remitido a las localidades sevillanas de Pruna, Algámitas y Coripe, donde se ha alertado a la población del riesgo derivado de las precipitaciones continuadas previstas durante la jornada.

En el aviso, el 112 insta a extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de autoprotección. Entre las indicaciones trasladadas a los vecinos se incluye no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico que puedan establecerse y evitar cualquier actividad en cauces o en sus inmediaciones. Asimismo, se recuerda a las personas que residan en zonas inundables la conveniencia de buscar áreas elevadas o subir a plantas superiores en caso de emergencia. El mensaje incorpora además un enlace con recomendaciones oficiales de seguridad.

Desde el 112 Andalucía se ha advertido de que, debido a la proximidad de las antenas de telefonía, el aviso podría llegar también a municipios limítrofes.

En Cádiz el mensaje se ha remitido a las localidades de Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara.

En Málaga a Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera

Aunque el aviso naranja por lluvias ha sido decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la zona de Grazalema (Cádiz), donde se esperan acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en 24 horas, en el resto de Andalucía, incluida Sevilla, se mantienen distintos avisos de nivel amarillo por precipitaciones y otros fenómenos adversos.

La Junta de Andalucía mantiene un seguimiento constante de la situación meteorológica y recuerda la importancia de atender siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.