La Junta cede la gestión y el mantenimiento del intercambiador de transportes de Lebrija al Ayuntamiento

La Junta ha cedido al Ayuntamiento de Lebrija la gestión y mantenimiento del nuevo intercambiador de transportes, construido por la administración andaluza con una inversión de 1,2 millones de euros. Esta estación cuenta con tres dársenas cubiertas, más otra de espera, que recibirán las líneas de autobuses que conectan con los municipios del entorno, además del transporte urbano.

El intercambiador acogerá las salidas y llegadas del transporte público interurbano por carretera (autobuses) que conecta con Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, El Cuervo, Utrera, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, El Puerto de Santa María o Puerto Real. Además, también hará parada la línea de transporte urbano existente en el municipio, donde viven cerca de 28.000 habitantes.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Lebrija han firmado este martes el convenio mediante el cual el Gobierno andaluz cede la gestión y el mantenimiento del intercambiador de Lebrija al Consistorio de este municipio, que se hará cargo de su puesta en servicio. La firma ha sido entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso.

"Un referente en comunicaciones para Lebrija, el Bajo Guadalquivir y sus conexiones con Sevilla y Cádiz”

Rocío Díaz ha resaltado la colaboración entre administraciones como premisa clave para sacar adelante proyectos como este que “mejora la movilidad” y “facilitan la vida de las personas”. Además, ha puesto de relieve la importancia de este intercambiador, que supondrá “un referente” en materia de comunicaciones “no sólo para Lebrija, sino para la comarca del Bajo Guadalquivir y sus conexiones con las ciudades de Sevilla y Cádiz”. Asimismo, la consejera de Fomento ha subrayado el enclave estratégico del intercambiador para la intermodalidad, ya que “goza de buenas comunicaciones, está dentro del casco urbano y próximo a la estación del ferrocarril”, ha apostillado.

Díaz ha reivindicado que esta infraestructura ha nacido “fruto de la firme voluntad del Gobierno andaluz por buscar la fórmula y la financiación para su ejecución” tras años de espera. “Desde el diálogo y la colaboración entre administraciones se puede alcanzar todas las metas”, ha indicado la consejera de Fomento, que ha recordado que este intercambiador de transportes ha sido financiado por la Junta de Andalucía sobre suelos públicos cedidos por el Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, ha subrayado que, con la firma de este convenio, el Ayuntamiento asume la gestión y el mantenimiento “con responsabilidad y compromiso”, destacando además que “la proximidad en la gestión es la mejor garantía de eficacia”. Ha señalado que el acuerdo permitirá compatibilizar este espacio con usos que aporten dinamismo al entorno, concretamente a la barriada de Rafael Alberti, donde se ubica, frente a la Iglesia de Nazaret.

El nuevo intercambiador

El nuevo intercambiador se ubica sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados en la avenida Doctor José Viel, frente a la parroquia de Nazaret, en las inmediaciones de las barriadas de Antonio Machado, Rafael Alberti y Blas Infante. Consta de tres dársenas cubiertas y otro puesto de estacionamiento adicional, donde se ha cuidado la solución de accesos, maniobra y parada de autobuses, con fácil acceso peatonal. El edificio terminal cuenta con una superficie construida de 226 metros cuadrados, con zona de venta de billetes, sala de espera, cafetería, aseos y cuarto de instalaciones. Además, se ha urbanizado el entorno con zonas verdes.

La construcción de la estación de autobuses de Lebrija forma parte de la estrategia puesta en marcha desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la promoción del transporte público mediante la construcción de intercambiadores y las mejoras de estaciones. Este proyecto se suma a otras actuaciones como los intercambiadores de Beas de Segura (Jaén), Mojácar (Almería), El Puerto de Santa María (Cádiz), Huéscar (Granada), San Pedro de Alcántara (Marbella) o la rehabilitación de las estaciones de autobuses de Plaza de Armas en Sevilla y Puerta Atlántico en Huelva.

En el acto de la firma, además de la consejera y el alcalde de Lebrija, han estado el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez; y la concejal de Educación, Infancia y Formación, Antonio Manuel Caro.