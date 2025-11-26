SE-40: Transportes adjudica la redacción del proyecto del subtramo de La Rinconada que conecta con la A-4

Mapa actualizado de los tramos de la SE-40

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,76 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de construcción del tramo de la autovía SE-40 a su paso por el municipio de La Rinconada (Enlace A-8008 - Enlace A-4), en la provincia de Sevilla. Se trata del subtramo II (A-8008-A-4) de La Rinconada (Acceso norte-A-4), que mide 9,7 kilómetros.

El objeto del nuevo proyecto de este tramo de la autovía de circunvalación es actualizarlo para adaptarlo a la normativa legal y técnica vigentes.

El anuncio de adjudicación, previamente licitado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El tramo objeto de este proyecto tiene una longitud aproximada de 9,7 kilómetros entre la carretera autonómica A-8008 y el enlace ya ejecutado con la A-4, en el término municipal de La Rinconada.

El mapa actualizado de la SE-40 / Ministerio de Transportes

Ahora, se actualizará el proyecto redactado en 2010 conforme a la normativa y recomendaciones técnicas vigentes, y a la realidad física y condicionantes actuales, con especial atención a la optimización de su diseño y empleo de materiales para terraplenes.

El presente proyecto forma parte de una actuación que tiene por objeto la construcción de la autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de Sevilla, denominada SE-40, para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Cinco tramos construidos y en servicio

La SE-40 ya cuenta con cinco tramos construidos:

La Rinconada (A-4) -Alcalá de Guadaira (A-92): en servicio desde noviembre de 2011.

Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira (A-376): en servicio desde marzo de 2013.

Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos hermanas (A-4): en servicio desde diciembre de 2019.

Coria del Río-Almensilla: en servicio desde julio de 2018.

Almensilla-Espartinas: en servicio desde julio de 2018.

Tramos en ejecución y adjudicados

Además, a la adjudicación del contrato de redacción del tramo de la SE-40 a su paso por La Rinconada que nos ocupa, se suman otros hitos importantes que han ocurrido recientemente para el avance de la autovía:

Las obras del tramo Valencina – Salteras ya se encuentran en plena ejecución.

El contrato de obras del tramo contiguo, Espartinas-Valencina, ya se ha adjudicado.

El proyecto de trazado del puente sobre el Guadalquivir, tramo Dos hermanas-Palomares y Coria del Río, ya se ha aprobado, estando en redacción los proyectos de construcción.