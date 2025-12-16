‘Les Irreéls' aterrizan en La Rinconada con su universo mágico

La Rinconada abre sus puertas a uno de los proyectos escénicos más singulares y premiados del panorama internacional. Les Irréels, creación de la compañía francesa Creature, bajo la dirección artística de Lou Broquin, llegará a la Hacienda Santa Cruz del 26 al 30 de diciembre, de 17:00 a 21:00, con entrada gratuita hasta completar aforo, gracias a la programación impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

La propuesta forma parte del Festival de las Buenas Letras, una cita que ha logrado hacerse un hueco entre los grandes eventos apoyados por la Diputación de Sevilla, consolidando al municipio como un enclave que apuesta por las artes escénicas contemporáneas y las experiencias culturales innovadoras.

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, la delegada de Cultura, Raquel Vega, y la directora adjunta de Green Cow Music en representación de la compañía Cíe Créature en España, Adela Algarín, presentan mañana, 17 de diciembre, este proyecto cultural único.