Libertad para el conductor del atropello mortal de El Palmar de Troya, calificado como accidental

Las imágenes de la visita a la catedral del Palmar de Troya

La Guardia Civil ha dejado en libertad al presunto autor del atropello mortal de una niña de un año ocurrido este domingo en el recinto de la Iglesia Palmariana de El Palmar de Troya, en Sevilla, después de concluir que el suceso fue de carácter “accidental”.

Fuentes del cuerpo han informado a EFE de que, tras ser identificado, el destacamento de Utrera, encargado de la investigación, decidió ponerlo en libertad al no apreciarse indicios de intencionalidad.

Además, el conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia realizadas inmediatamente después del suceso.

La menor, de nacionalidad alemana, fue atropellada al término de las procesiones de la Iglesia Palmariana, que celebra el 12 de octubre como su jornada más importante del año.