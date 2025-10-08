Mairena del Aljarafe recibe 9 millones de euros de fondos europeos para su transformación urbana

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha logrado una subvención de nueve millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esta importante dotación, anunciada por el Ministerio de Hacienda, se destinará a la ejecución de diez proyectos de transformación urbana en el municipio.

Esta es la primera ocasión en que Mairena del Aljarafe accede a financiación de este fondo finalista, diseñado para iniciativas concretas, y su propuesta figura entre las doce seleccionadas en la provincia. El alcalde, Antonio Conde, quien hizo público el anuncio a través de sus redes sociales, ha subrayado que “estamos ante una etapa que marcará un antes y un después en la modernización de nuestro gran pueblo”.

Según declaraciones del regidor, esta ayuda representa “una subvención histórica” que valida “el proyecto de ciudad que compartimos y que quiere seguir avanzando en transporte público, zonas verdes, educación, juventud y el mantenimiento de nuestras calles”. La iniciativa busca, por tanto, impulsar diversas áreas clave para el bienestar ciudadano.

La ejecución de estos proyectos, prevista hasta el año 2029, se estructurará en dos fases diferenciadas. El propio Conde ha detallado que “los primeros serán la línea de autobús urbano eléctrico, la renaturalización de los patios escolares de los CEIP, la renovación de nuestros parques y un nuevo espacio juvenil de deportes urbanos en el Complejo Municipal Aljarafe Center”. Estas actuaciones iniciales buscan mejoras tangibles en infraestructuras esenciales.

Posteriormente, en una segunda fase, el consistorio tiene previsto abordar la implantación de un gemelo digital de Mairena para modernizar los trámites locales y optimizar la gestión municipal. Asimismo, se contempla la creación de corredores verdes que conectarán los parques ya renovados, fomentando la sostenibilidad y la conectividad peatonal.

Esta etapa incluirá también la mejora de la eficiencia energética en los centros de educación infantil y primaria (CEIP), la culminación de la red de carril bici del municipio, y la puesta en marcha de nuevos espacios deportivos accesibles a menos de cinco minutos de los hogares. Finalmente, se procederá a la construcción de un nuevo pabellón deportivo en el complejo Francisco León, ubicado en el Casco Antiguo, ampliando así la oferta deportiva para los vecinos.

El primer edil ha manifestado que “estos proyectos supondrán la segunda gran modernización de Mairena, después de la vivida con la Expo 92, y marcarán para siempre nuestro futuro”. Con esta inversión, se espera consolidar un desarrollo sostenible y duradero para la localidad.