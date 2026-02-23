Se mantiene el corte total en la carretera A-406 en Morón de la Frontera provocado por los desperfectos de las lluvias

Las borrascas que pasaron por la provincia de Sevilla han dejado balsas de agua en la carretera A-406, que une Morón con la A-92 y sirve de paso habitual para los que suben o bajan de la Sierra Sur. Los que suelen ir de Morón a la A-92 ya tienen que desviarse, con nivel negro por peligro máximo y cero tránsito posible. La DGT (@DGTes) lo ha anunciado en sus canales: "Se mantiene el nivel negro por inundación en la A-406 en Morón de la Frontera".

El agua no sólo afecta a la A-406. En Coripe, la A-8126 tiene la calzada cubierta y los vecinos tiran de caminos vecinales para moverse. Pasa lo mismo en la SE-9225 por Algámitas, con charcos profundos y desperfectos creados por las lluvias que ponen en riesgo cualquier vehículo. Estos cortes complican la rutina de quienes trabajan en Morón o van a Sevilla, en una zona montañosa donde las riadas son frecuentes por el relieve y los temporales. La Diputación de Sevilla supervisa ya los daños en puentes y arcenes, que se repiten cada invierno en la comarca.

Los servicios de emergencia ya están actuando. El Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II), con base en Morón, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han rescatado a personas electrodependientes de sus casas inundadas. Cortes de luz y agua han aislado más a pueblos como los de la Sierra Sur, donde el acceso por carretera es vital para el correo, las compras o las visitas médicas. En redes, vecinos de Morón y Coripe comparten fotos de las balsas y piden que se limpien cunetas antes de la próxima lluvia.

Mientras las obras del nuevo parque de bomberos en Morón siguen adelante para abrir en abril con 17 efectivos y un presupuesto de dos millones de euros de la Diputación de Sevilla, los conductores insisten en que lo primero son las carreteras. Europa Press informa que este centro mejorará la respuesta en la comarca, pero ahora toca vigilar el estado de las vías. Los conductores pueden consultar el estado en tiempo real y los avisos de la Aemet además de la web del Ayuntamiento de Morón.

Mejor salir con tiempo y consultar la A-92 para desvíos, o carreteras secundarias en buen estado. Si se ven riesgos nuevos, llame al 062 o al 112 para denunciar incidencias. En la Sierra Sur, donde el agua baja rápido de las sierras pero deja el barro durante días, estos cortes recuerdan que hay que planificar los viajes y tener el teléfono de emergencias a mano. La Diputación ha pedido ya maquinaria para dragar los cauces, pero hasta que escampe del todo, el tráfico por la zona central de Sevilla será el más seguro para conectar con la A-92.

¿Qué carreteras están cortadas ahora en Morón y la comarca?

La A-406 en Morón tiene corte total por inundaciones, igual que la A-8126 en Coripe y la SE-9225 en Algámitas.

¿Hay rutas alternativas a la A-406 desde Morón?

Use la A-92 hacia Sevilla o caminos locales si los conoce, pero compruebe siempre el estado antes de salir.

¿Cuándo abre el nuevo parque de bomberos en Morón?

En abril, con 17 efectivos y dos millones de euros de la Diputación de Sevilla, para cubrir emergencias en la Sierra Sur.