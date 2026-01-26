Muere un peatón atropellado en la A-92 en La Puebla de Cazalla

Un peatón ha perdido la vida tras ser atropellado en la autovía A-92 a su paso por la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla durante la noche de este domingo. El trágico suceso, que tuvo lugar en el kilómetro 68 de la vía en sentido Sevilla, fue comunicado al servicio de emergencias 112 pasadas las 22:45 horas, según ha confirmado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El aviso llegó a la sala coordinadora del teléfono 112 cuando varios testigos alertaron de que una persona que andaba por la calzada había sido arrollada por un vehículo. La alerta se produjo de forma inmediata, lo que permitió la rápida movilización de los servicios de emergencia hacia el lugar del atropello. Según las primeras informaciones recogidas, la víctima circulaba a pie por la autovía en el momento en que se produjo el impacto, aunque las circunstancias exactas que llevaron al peatón a encontrarse en ese punto de la vía aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se activó de inmediato el protocolo de actuación, movilizando tanto al Centro de Emergencias Sanitarias 061 como a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Los equipos sanitarios se desplazaron con rapidez hasta el kilómetro 68 de la A-92, donde intentaron reanimar a la víctima sin éxito. Finalmente, los profesionales del 061 confirmaron el fallecimiento del peatón en el mismo lugar del accidente. Hasta el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias personales que pudieron llevar a esta persona a caminar por una autovía de alta capacidad.

La A-92, una vía con alta siniestralidad en Andalucía

La autovía A-92 es una de las principales arterias de comunicación de Andalucía, conectando localidades de las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Con un tráfico especialmente intenso tanto de vehículos particulares como de transporte pesado, esta vía registra cada año numerosos accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales. La presencia de peatones en autovías y autopistas constituye uno de los principales factores de riesgo, ya que estas infraestructuras están diseñadas exclusivamente para la circulación de vehículos a motor y prohíben expresamente el tránsito a pie.

Los expertos en seguridad vial insisten en que caminar por una autovía representa un peligro extremo, tanto para el propio peatón como para los conductores que circulan a alta velocidad y pueden no tener tiempo de reacción suficiente ante la presencia inesperada de una persona en la calzada. Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico reflejan que los atropellos en vías interurbanas suelen tener consecuencias fatales debido a la velocidad de los vehículos y a la escasa visibilidad durante las horas nocturnas.

¿Qué hacer si se ve a un peatón en una autovía?

Ante la presencia de un peatón en una autovía, los expertos en seguridad vial recomiendan reducir la velocidad de forma progresiva sin efectuar maniobras bruscas que puedan provocar accidentes en cadena. Es fundamental activar las luces de emergencia para advertir a los vehículos que circulan detrás y, si es posible y seguro, intentar alertar al peatón mediante señales acústicas. En cualquier caso, la acción más importante es dar aviso inmediato al 112 o a la Guardia Civil de Tráfico para que los servicios de emergencia puedan actuar con rapidez.

Los conductores nunca deben detenerse en el arcén de forma repentina ni intentar hacer salir al peatón de la vía por su cuenta, ya que esto podría generar situaciones de mayor riesgo. La prioridad siempre debe ser garantizar la seguridad de todos los usuarios de la carretera y permitir que sean los profesionales quienes gestionen este tipo de incidencias con los medios y protocolos adecuados.

¿Por qué es peligroso caminar por una autovía?

Las autovías y autopistas están diseñadas para que los vehículos circulen a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, lo que hace que la presencia de peatones sea extremadamente peligrosa. Estas infraestructuras carecen de aceras, pasos de peatones o cualquier elemento de protección para quienes transitan a pie. Además, la iluminación suele ser insuficiente en muchos tramos, especialmente durante la noche, lo que dificulta enormemente la visibilidad de las personas que caminan por la calzada o el arcén.

El Código de Circulación español prohíbe expresamente la circulación de peatones por autovías y autopistas, estableciendo sanciones para quienes incumplan esta norma. Esta regulación responde a criterios de seguridad vial y prevención de accidentes, ya que la experiencia demuestra que la mezcla de tráfico rodado de alta velocidad con peatones resulta incompatible y potencialmente letal.

Protocolo de actuación del 112 ante emergencias en carretera

El teléfono 112 es el número único de emergencias en toda Europa y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando se recibe una llamada relacionada con un accidente de tráfico o cualquier incidencia en carretera, los operadores de la sala de coordinación activan inmediatamente los protocolos establecidos, movilizando a los servicios necesarios según la naturaleza y gravedad del suceso.

En casos de atropello, como el registrado este domingo en La Puebla de Cazalla, el 112 coordina la actuación conjunta del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y, cuando es necesario, los servicios de bomberos o protección civil. Esta coordinación centralizada permite optimizar los tiempos de respuesta y garantizar que todos los recursos actúen de forma sincronizada para atender a las víctimas y gestionar la situación de emergencia de la manera más eficiente posible.