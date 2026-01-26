Restablecida la circulación de trenes entre Sevilla y Málaga tras solventarse la incidencia en Arahal

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado este lunes el restablecimiento de la circulación entre las localidades sevillanas de Arahal y Marchena tras solventar la incidencia que provocó la suspensión de las conexiones de trenes por ese punto, relacionada con un peligro por posible caída de un muro.

En un mensaje difundido a través de su perfil en X (antes Twitter), Adif ha informado de este restablecimiento de la circulación entre Sevilla y Málaga al "dar por solventado" dicho episodio.

Este fin de semana, Adif señalaba al respecto que se establecía un plan alternativo de transporte por carretera entre Dos Hermanas y Málaga para trenes de media distancia.

Esta medida se adoptaba en plena crisis de seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos registrados, y en el Rodalíes de Cataluña, donde perdió la vida el maquinista, natural de Sevilla.