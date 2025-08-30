Muere una persona en un accidente de tráfico en la A-4 en Carmona

Una persona ha muerto este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-4, a la altura del término municipal de Carmona. El siniestro se produjo sobre las seis y veinte de la mañana en el kilómetro 508,9 de la citada carretera, en sentido Madrid. No ha trascendido la edad ni la identidad de la persona fallecida.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112, se recibió una llamada de aviso a las 6:20. La persona que llamaba alertaba de que se había producido una colisión con varias personas atrapadas. En concreto, hablaba de un coche volcado en la carretera y otro vehículo que chocó posteriormente contra éste, que habría quedado como un obstáculo en la vía. El alertante aseguraba que se había producido incluso un incendio.

El 112 activó a los Bomberos de la Diputación, la Guardia Civil, los servicios sanitarios del 061 y a mantenimiento de carreteras. Fuentes próximas al caso han confirmado a este periódico la defunción de una persona y el traslado hasta el lugar de los hechos de la comisión judicial para el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.