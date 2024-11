Mueren dos personas mayores en el incendio de su vivienda en Utrera

Dos personas han perdido la vida en el incendio de una vivienda registrado esta madrugada en la localidad sevillana de Utrera, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Los fallecidos son un matrimonio de 85 años. Las identidades de los fallecidos responden a las identidades I. P. M. y C. C. C.

El 112 ha recibido, a las 3:00 horas, varias llamadas que alertaban de un incendio en un segundo piso de un bloque de tres plantas situado en la Barriada Hermanas de la Cruz, e indicaban que había personas atrapadas. Desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento de dos personas mayores como consecuencia del incendio. En el domicilio afectado también se encontraba una menor, que en una primera valoración está en buen estado. Según las primeras informaciones, la joven es nieta del matrimonio fallecido y tiene unos 15 años de edad. Pudo ser rescatada por un bombero que estaba fuera de servicio y que reside en el mismo bloque en el que se declaró el incendio.

Durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar, los vecinos del bloque han sido desalojados, aunque han podido regresar a sus viviendas una vez que los bomberos han extraído el humo del edificio. Los cadáveres fueron levantados unas dos horas y media después de que se recibiera la primera llamada de alerta. Fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se les practicarán las autopsias en las próximas horas.

Ambos cuerpos estaban en el dormitorio, indicio de que pudieron morir asfixiados sin percatarse de nada, mientras dormían. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer el motivo por el que se originó el fuego. Para ello tendrán que hacer una inspección técnico ocular en el interior de la vivienda.

Este es el incendio más grave que se registra en la provincia de Sevilla desde el pasado 6 de octubre, cuando murieron cuatro personas en un fuego en una casa de Guillena. En aquella ocasión, la explosión de la batería de un teléfono móvil fue la causa del incendio. Murieron un matrimonio y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad.