La nueva edición de la Muestra de la Provincia reafirma su compromiso con el sector agroalimentrario

A partir del 18 de octubre y hasta el 21 de diciembre, el patio de la Diputación vuelve a acoger una nueva edición de la Muestra de la Provincia, con formato al aire libre y casetas de madera, en la misma línea de las cuatro últimas ediciones, diseñadas con este modelo. Así lo indicó el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez, que mantuvo un encuentro para informar al respecto. Al acto asistieron representantes de organizaciones empresariales y sindicales, así como de entidades sectoriales vinculadas a los contenidos de las distintas ferias. Entre estos representantes, estuvieron en el encuentro el presidente de la CES, Miguel Rus, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, el secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE), Pepe Galván, la secretaria general de AJE Sevilla, Sofía Salado, o el secretario general de FEICASE, Federico de la Torre.

Rodríguez Hans destacó que el calendario de ferias de la Muestra de la Provincia 2025 tiene como eje central el sector agroalimentario y los productos amparados por la marca ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, creada por la sociedad provincial. Con esta programación se busca ofrecer a los productores locales la oportunidad de darse a conocer y comercializar sus elaboraciones en un espacio privilegiado: la sede de la Diputación, en pleno centro de Sevilla. Este enclave funciona como una plataforma estratégica que favorece las conexiones entre pymes, distribuidores y establecimientos hosteleros, además de contribuir a reforzar la cohesión territorial.

Con un total de 41 casetas, cuatro más que en las pasadas ediciones, y una zona de dinamización más amplia y con diseño renovado, estas ferias, suponen “un excelente escaparate que da visibilidad y destaca la riqueza y variedad empresarial, cultural, gastronómica y artesanal de la provincia de Sevilla”.

Balance de la Muestra de la Provincia 2024

Según el balance del pasado año, fueron 56.534 las personas que visitaron la pasada edición de la Muestra de la Provincia, un 22 % más que el año anterior. Además fueron 93 las empresas participantes en un calendario de ferias, entre octubre y diciembre, en el que estuvieron representados cerca de medio centenar de municipios sevillanos.

Muestra de la Provincia 2025

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el calendario de la Muestra de la Provincia 2025, que arranca el próximo 18 de octubre, lo componen nueve ferias, siete de las cuales son de productos de la marca ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’ y están organizadas por Prodetur. A estas se suman una nueva edición de la Feria de Mujeres Empresarias, organizada por el Área de Cohesión Social e Igualdad; y la IV Feria Provincial de Cerámica Artesanal, organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía

El calendario de ferias del patio de la Diputación para este año es el siguiente:

18 al 19 octubre

VIII Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal

25 al 26 octubre

XVII Feria Productos Locales “Sabores de la Provincia” I Edición

1 al 2 noviembre

XV Feria de los Vinos y Licores

7 al 9 noviembre

IV Feria Provincial de Cerámica Artesanal

14 al 16 noviembre

XIX Feria Provincial de Mujeres Empresarias

22 al 23 noviembre

XVII Feria Productos Locales “Sabores de la Provincia” II Edición

29 al 30 noviembre

X Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y X Feria de Productos ECO

13 al 14 diciembre

XVII Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” I Edición

20 al 21 diciembre

XVII Feria de Productos Locales “Sabores de Navidad” II Edición