El parque de bomberos de Marchena mejora las instalaciones

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa de Marchena, María del Mar Moreno, en las instalaciones del Parque de Bomberos de la localidad. Este parque es de titularidad municipal y no está formalmente integrado en el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, aunque forma parte del sistema de bomberos de la provincia.

El objetivo de esta reunión ha sido analizar aspectos de interés común y avanzar en posibles mejoras operativas y de infraestructura en este servicio esencial para la ciudadanía. El diputado ha valorado de forma muy positiva el compromiso firme de la alcaldesa por subsanar deficiencias y mejorar las instalaciones.

Durante el encuentro, se ha puesto en valor la importancia estratégica del Parque Municipal de Bomberos de Marchena dentro del sistema provincial de bomberos. Se ubica en la calle Ebanistería, una zona industrial situada al sur del municipio, con salida directa a la carretera de circunvalación hacia a la A-92.

Tanto el diputado como la alcaldesa han coincidido en la necesidad de seguir reforzando la coordinación institucional y continuar apostando por la mejora de los medios técnicos y humanos, con el fin de garantizar una respuesta eficaz y profesional para la ciudadanía de Marchena y su entorno.

Por otra parte, el diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Bomberos ha confirmado que la Delegación Territorial de Empleo ha levantado la inmovilización sobre los nuevos vehículos adquiridos por la Diputación: una autoescala extensible (ABE), cuatro autoescalas automáticas y nuevos vehículos NBQ, en los que se han invertido 4,9 millones de euros. La medida se acordó tras el accidente laboral, por la caída de un bombero de la plataforma de un vehículo dentro de un parque, el 18 de septiembre.

La Diputación reitera su compromiso con la formación específica y obligatoria para el manejo de vehículos y plataformas y destaca la importancia de que estos equipos vuelvan a estar disponibles para emergencias.