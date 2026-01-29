Prisión para tres miembros de la banda del Lechuga, que tiroteó a los policías en Isla Mayor

Un juzgado de Coria del Río ha enviado este jueves a prisión provisional a tres de los presuntos miembros de la banda del Lechuga, relacionada presuntamente con el tiroteo a cinco agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor el pasado 8 de noviembre. La Policía Nacional detuvo el pasado martes en distintas localidades de Sevilla y Málaga a diez personas vinculadas a esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Entre los detenidos estaban los dos presuntos autores de los disparos, conocidos con los apodos del Pajarito y el Moreno.

Uno de los agentes resultó herido grave tras ser alcanzado por un disparo en el vientre, mientras que los otros cuatro sufrieron lesiones de distinto tipo al intentar ponerse a cubierto de los disparos. Los autores de los mismos utilizaron armas de guerra, entre ellas un fusil de asalto AK-47 o kalashnikov y abrieron fuego en varias ráfagas, llegando a disparar un buen número de balas.

Este jueves, el juzgado de Instrucción número 1 de Coria del Río ha tomado declaración a nueve de los diez detenidos, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Son ocho hombres y una mujer. Se ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de ellos. Se ha acordado el ingreso en prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros de otro de los detenidos.

Por otra parte, se ha acordado la libertad provisional de otros tres arrestados, con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Y, por último, se ha ordenado la puesta en libertad provisional sin medidas cautelares de otros dos detenidos.

De manera genérica, se investigan a los sospechosos como presuntos autores de delitos contra la salud pública, tentativa de homicidio, atentado contra agente de la autoridad, tenencia ilícita de armas, daños, receptación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.