Alerta roja por lluvias en Andalucía | Riesgo de inundaciones y última hora de los avisos
La provincia de Sevilla en alerta por las lluvias
La provincia de Sevilla en alerta por las lluvias / Antonio Pizarro

Las fotos de la provincia de Sevilla en alerta por las lluvias

El Guadiamar se desborda en la urbanización Los Ranchos de Sanlúcar la Mayor

Estas son las principales incidencias que ha dejado la borrasca Leonardo en Andalucía hasta el momento

