Las quejas con el Consorcio de Transportes: Cuando los 10 kilómetros entre Gerena y Guillena pasan por Sevilla y se hacen en tres horas

Cuando se habla fijar población, de las coronas metropolitanas, de la preocupación por la población de los municipios, uno de los puntos primordiales son los medios de transporte públicos. Si una persona en Gerena tiene que llegar hasta Sevilla para poder ir al médico a Guillena, y eso supone casi tres horas de viaje, o si de Camas a Plaza de Armas se tarda casi una hora, o si el último autobús desde Sevilla sale a las diez de la noche o tu pueblo está en mitad de la ruta y nadie garantiza que tengas sitio cuando llegue hasta tu parada, el servicio público es un problema para el día a día. Esto le ocurre, al menos, a los vecinos de Gerena, Camas, Guillena, El Viso del Alcor, Aznalcázar, Umbrete, Espartinas, Salteras y Castilleja de Guzmán.

Un representación de estos sevillanos de la provincia y usuarios del Consorcio de Transporte, se concentró al mediodía en la escalinata de la estación de Plaza de Armas. Muchos alcaldes acudieron a la llamada. Piden que el autobús sea realmente un servicio público, que los vehículos no se estropeen cada dos por tres, el fin de los continuos retrasos y que la flota garantice la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Un movimiento que comenzó en Gerena cuando el verano pasado se celebró una asamblea ciudadana convocada por el mismo Ayuntamiento para escuchar a los usuarios y aquí es donde se empezaron a organizar las movilizaciones. Precisamente este municipio ha habilitado un correo electrónico para recoger las incidencias que se produzcan en la línea y enviarlas a la Junta de Andalucía y a la empresa (quejastransportegerena@gmail.com).

Otro de los municipios afectados es Camas. Están apenas a cinco minutos de Sevilla, pero en autobús tardan una hora. El alcalde camero, Víctor Ávila, afirma que ya están "cansados de la situación. Le pedimos reunión al Consorcio de Transporte y no nos da respuesta. Pedimos una solución y no obtenemos respuesta". El muncipio se ha opuesto a los presupuestos del Consorcio. "La Junta de Andalucía tiene ese 51% a la hora de de votaciones y y por mucho que nosotros queramos reivindicar, queramos pedir más líneas de autobuses, está en su mano poder acometer la solución a la situación", afirmó.

Sobre la inclusión de Camas en el carril Bus-VAO, Ávila advirtió que si ellos "pretenden invertir en este carril Bus-VAO, pero creo que es necesario invertir también en mejores servicios, en en que los autobuses tengan mayor calidad para para la atención a nuestros ciudadanos y no entendemos cómo se está actuando de esta manera con este Bus-VAO cuando los servicios sigue siendo deficitarios".

El alcalde de Camas recordó que están pendientes de la línea 2 de del Metro. "Esa es una reivindicación que cada pleno lo llevamos a a Comisión Informativa del pleno, pra que se tenga en cuenta ese estudio de detalle. Esa línea 2 es muy necesaria y no solo que se quede en Camas, sino que también pueda llegar lo más lejos posible".

El alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, explicó que es la segunda vez que se concentran para pedir un transporte público digno. "Llevamos bastantes meses teniendo una situación bastante complicada porque los autobuses no estaban en condiciones, se paraban en mitad de carretera, se tenían que bajar los usuarios esperando a otro autobús, a montarse a otro autobús, sin aire acondicionado, sin calefacción, con humo dentro del autobús porque se rompió", afirmó.

Gerena está a 25 kilómetros de Sevilla. "Formamos parte de la última corona metropolitana y nuestros autobuses son cada hora como muy pronto. Los fines de semana tenemos cuatro autobuses, contando los dos días. Además, se une una circunstancia muy peculiar y creemos que muy fácil de solucionar, que nuestro último autobús sale a las 22:00 de Sevilla. Esto significa que trabajadores, universitarios, estudiantes de formación profesional pierden clases o dependen de sus familias o tienen que alquilar un piso en Sevilla cuando viven a solo 25 kilómetros", advirtio.

Según el alcalde, desde el Consorcio han respondido a sus quejas que había que esperar a las nuevas licitaciones. "Un procedimiento que se sacó sin ninguna mejora, sin nada, con los mismos horarios, con mismo todo. Lo que queremos es que se invierta más, que las licitaciones se amplíen, que no sea una cuestión de sacar lo mismo, sinno que veamos mejoras. Y con esas mejoras pues conseguiremos que al final los pueblos no vayan desapareciendo,".

Fernández Gualda explicó que hay demasiadas veces donde la gente que va a trabajar se encuentra que no tiene sitio en el autobús porque viene completo de otro pueblo de la ruta. Llevan siete años de diálogos con el Consorcio sin ninguna solución a estos problemas. "Nos dicen que se necesita un estudio de movilidad. Háganlo pero solucionen los problemas que hay. Le planteo una cuestión. Nuestra cabecera médica es en Guillena. No hay un transporte de Gerena a Guillena a pesar de estar a 10 kilómetros. Con lo cual, un vecino que tenga que ir al médico a Guillena, Tiene que venir a Sevilla (una hora y cuarto en bus), y desde Plaza de Armas, a Guillena, otra hora. O sea, que al final está 4 horas, 5 horas en el autobús para una visita al médico que pueden ser 10 minutos".