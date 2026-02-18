Renfe inicia las obras de remodelación de las cubiertas de la estación de Utrera

Renfe ha iniciado las obras de remodelación integral de las cubiertas de la estación de Utrera con el objetivo de mejorar las condiciones de sus instalaciones.

El contrato para la ejecución de estos trabajos tiene un valor de 458.493,73 euros (sin IVA), con un plazo estimado de 8 meses. Los trabajos contemplan la reparación integral de las cubiertas de la estación, mediante la intervención en el cuerpo central, así como en los torreones norte y sur del edificio.

Estas obras permitirán mejorar la conservación del inmueble y garantizar la adecuada funcionalidad de sus elementos constructivos, especialmente los sistemas de evacuación de aguas, asegurando la correcta estanqueidad del conjunto.

Además de la reparación de las cubiertas, este proyecto incluye la mejora de la imagen de la estación mediante el pintado exterior del edificio de viajeros.

La oferta de Renfe en la estación de Utrera en día laborable es de 93 trenes, 72 de Cercanías de la línea C-1 Lora del Río-Sevilla-Utrera-Lebrija y otros 18 de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz.