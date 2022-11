La reparación del IES Tartessos de Camas sigue incompleta tres años después

Una rehabilitación a medias. Las mejoras proyectadas por la Junta de Andalucía en el IES Tartessos, en Camas, siguen sin completarse. Este instituto público ha sido protagonista la última década de numerosas quejas por parte de su comunidad educativa ante el deficiente estado en el que se encuentran las instalaciones. Si bien es verdad que en la pasada legislatura se presentó un ambicioso plan de reparaciones, no es menos cierto que sólo se ha ejecutado parte de la primera fase de los trabajos y de la segunda aún no hay noticias sobre su comienzo. Una tardanza que afecta al estado del cerramiento exterior y de la iluminación.

La precaria situación del IES Tartessos viene de antiguo. Unas deficiencias que llevaron a que las familias con hijos en este centro protagonizaran una manifestación hasta Torretriana, sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a comienzos de 2020. La consejería entonces dirigida por Javier Imbroda -y con Marta Escrivá como delegada territorial- se hizo eco del malestar y presentó un plan de mejora presupuestado en 2,5 millones de euros, según precisan fuentes de la comunidad educativa del instituto.

Dicho proyecto consta de dos fases. Una primera en la que se repararían las instalaciones anteriores. Para ello, se actuaría en los aseos (en un estado muy deficiente), en el gimnasio y en un módulo. Estos trabajos se acometieron -aunque no en su totalidad- durante 2020. En 2021 se licitó la segunda fase, valorada en 600.000 euros, y que concierne al cerramiento, la iluminación y el sistema de refrigeración. Más de un año después, las obras no han comenzado.

Este retraso ha llevado a Francisco Manuel Ruiz, portavoz del Grupo Vecinal Independiente de Camas, a presentar dos registros para mantener una reunión con el responsable de la Delegación de Educación en Sevilla, un departamento que desde septiembre dirige Miguel Ángel Araúz. Uno lo presentó en junio, "al comprobar que el curso pasado acababa sin que hubieran entrado las máquinas para la segunda fase de las obras", y el segundo a finales de octubre, al comprobar que no había recibido respuesta a su petición. Durante este tiempo no se ha tenido noticia alguna sobre la fecha en la que se retomarán los trabajos. "Sólo cuando amenacé con llevar el asunto a los tribunales, por demanda judicial, me dijeron que las obras estaban en vía de contratación", recuerda este camero.

Según Ruiz, la primera fase de la rehabilitación tampoco se completó. Sólo se intervino en dos cuartos de baño y no se hizo nada en el gimnasio. Ahora queda pendiente un aspecto no menos importante: el vallado, muro exterior y la iluminación. A este respecto, la valla metálica se encuentra rota en un tramo importante del perímetro, lo que facilita el acceso a personas ajenas al instituto. El muro presenta graves grietas, por lo que ha requerido de una intervención de urgencia para reforzarlo con estructuras metálicas. Las puertas se encuentran oxidadas y en un avanzado estado de deterioro, mientras que los cables siguen colgando del techo de las aulas entre las lámparas.

Francisco Manuel Ruiz asegura que hasta tal punto llega el estado de deterioro del muro, que se ha advertido a los alumnos del Tartessos para que no se acerquen a este cerramiento, por el grave riesgo de derrumbe que existe.