La provincia Sevilla aguanta el temporal sin incidencias graves, pero con cortes de luz y afectaciones al tráfico por carretera y red viaria

La rama de un árbol ha tenido cortado un carril de la AP-4 durante este miércoles

La provincia de Sevilla registra este miércoles un balance intenso pero controlado tras las fuertes lluvias y vientos que mantienen activos los avisos naranja y amarillo. Según el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, aunque se han producido daños materiales importantes y varias personas han resultado heridas, no se han registrado víctimas mortales ni lesiones graves.

Toscano ha destacado que "los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y equipos técnicos están plenamente operativos", y ha pedido a la ciudadanía "mantener la tranquilidad y la precaución", así como informarse únicamente a través de canales oficiales, dado que las condiciones meteorológicas podrían mantenerse o incluso agravarse en los próximos días.

El temporal ha provocado importantes incidencias en el transporte público y en la red viaria. En Cercanías, la línea C1 acumula retrasos de 40 minutos por averías en la infraestructura, mientras que la C4 registra demoras de entre 20 y 25 minutos. La C5, que sufrió problemas ayer y esta mañana, ya ha normalizado su servicio. Los cortes de tensión en las catenarias también han complicado la operatividad ferroviaria en varios tramos. Por su parte, el aeropuerto de Sevilla opera con normalidad, sin retrasos ni cancelaciones vinculadas al temporal.

En las carreteras, la situación es más compleja. La mayoría de las incidencias se concentran en vías secundarias, aunque algunas principales como la A-92 también se han visto afectadas. Actualmente se mantienen tres cortes totales: N-630 a la altura de Salteras; A-361 en Morón de la Frontera, por la caída de un árbol; y SE-4104 en Alcolea del Río. Además, esta mañana se ha producido un accidente de tráfico en la A-49 que ha involucrado a cuatro vehículos, y numerosos obstáculos como ramas y arrastres complican la circulación en varias vías.

En cuanto al suministro eléctrico, unos 35.000 usuarios permanecen sin luz, especialmente en zonas rurales, aunque durante la mañana la cifra llegó a los 55.000 afectados. La mejora parcial del tiempo ha permitido avanzar en las reparaciones, y se espera que la situación se normalice progresivamente.

Todos los embalses de la provincia están desembalsando de manera preventiva ante nuevas lluvias. Toscano ha señalado especialmente la situación de la Torre del Águila, cuyos desembalses podrían afectar a El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a entornos de Gergal. Además, se encuentran en nivel rojo los cauces de los ríos Corbones, Genil, Huesna y Guadaíra. Por el momento, no ha sido necesario desalojar a ninguna persona ni se han registrado afecciones directas a viviendas, aunque el subdelegado ha insistido en alejarse de los márgenes de los ríos y estar atentos a los canales oficiales de información.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h hasta las 15:00 horas. Algunos registros destacados se han dado en Fuentes de Andalucía (98-99 km/h), Osuna (99 km/h), Sevilla capital (93 km/h en el aeropuerto), Morón de la Frontera (96 km/h) y Carrión de los Céspedes (85 km/h). En cuanto a precipitaciones, los mayores acumulados se han registrado en Cazalla de la Sierra (48,2 mm) y Almadén de la Plata (46,2 mm).

Pese a la complejidad de la situación, Toscano ha reiterado que los protocolos de seguridad y los servicios de emergencia están plenamente activos y ha insistido en la importancia de la precaución y de informarse únicamente por canales oficiales para minimizar riesgos.