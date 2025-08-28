Tomares multará hasta con 500 euros las infracciones graves con patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Tomares multará con hasta 500 euros a los usuarios de patinetes que vayan drogados o bebidos. Esta es la sanción más alta que recoge la nueva ordenanza municipal reguladora de vehículos de movilidad personal aprobada por el Consistorio tomareño. La norma divide las infracciones en tres tipos en función de su gravedad. Las hay leves, que se castigarán con multas de cien euros; graves, con hasta 200; y muy graves, que son las que acarrean sanciones de hasta 500 euros.

Entre las conductas catalogadas como leves, figuran la desobediencia de señalizaciones de entradas prohibidas para todo vehículo, el desplazamiento de dos personas subidas en el patinete o circular por las aceras. Las graves son la circulación con menos de 15 años de edad, ir utilizando el teléfono móvil o no disponer de sistema de frenado o señales acústicas en el vehículo, entre otras. Las muy graves, con 500 euros de sanción, castigan la conducción bajo los efectos del alcohol por encima de la tasa permitida. Igualmente, ir bajo los efectos de las drogas está penado con la misma multa.

Tomares se suma a una serie de municipios de la provincia en los que se regulan los usos de los patinetes eléctricos. La capital ya cuenta con una normativa de este tipo, si bien existe un gran descontento entre la ciudadanía porque rara vez se aplica. En Sevilla capital, el aparcamiento incorrecto (en aceras o zonas peatonales) puede costar hasta 400 euros de multa. Al igual que en Tomares, ir dos personas en un mismo vehículo se castiga con cien euros y el uso del móvil o auriculares con 200. Sin embargo, en el caso de las drogas o el alcohol, en Sevilla la cuantía sube hasta los mil euros para los casos más graves, además de la inmovilización del patinete.

Otros municipios próximos, como es Mairena del Aljarafe, también cuentan ya con una ordenanza propia de esta materia. La de Tomares fue aprobada en pleno en el mes de mayo. En el preámbulo de la misma, se argumenta que se pone en marcha "para garantizar su integración en el esquema de movilidad urbana de forma respetuosa con el resto de los vehículos y personas usuarias de la vía pública". El objetivo, también manifestado en el documento, es "la reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano".

La seguridad es el principal objeto de esta creación. Reducir el número de accidentes y velar por los transeuntes. Entre los conceptos básicos de la ordenanza, las especificaciones de los patinetes que serán reglados por esta ordenanza: de 6 a 25 kilómetros por hora en cuanto a velocidad se refiere. Se incide en un apartado importante como es la individualidad de estos vehículos. Está prohibido terminantemente la posibilidad de subirse más de una persona, así como el transporte de animales. En cuanto a las vías que se determinan como inaccesibles para los patinetes, en Tomares no se podrá circular con ellos por plazas, jardines, parques, aceras y todo los espacios de tránsito, exclusivamente.

El uso de teléfonos móviles mientras se conducen estos aparatos también figura como prohibición, además de la negativa a la utilización de auriculares mientras se circula. Salvo en los carriles bici, no se podrá cruzar pasos de peatones subido al dispositivo. Se propone, en esta ordenanza, de forma voluntaria, el registro de los vehículos de movilidad personal. En este catálogo se incluirán el nombre y apellidos del titular, el número de bastidor (si existiera), el color, la forma y la marca del patinete.