"Algunos turistas llegan a Osuna preguntando directamente por los dragones de 'Juego de Tronos"

El impacto del rodaje de Juego de Tronos en la provincia de Sevilla ha llegado al extremo de que "algunos turistas llegan a Osuna preguntando directamente por los dragones", según ha reconocido el vicepresidente de Prodetur, el órgano de promoción del turismo de la Diputación de Sevilla, Antonio Ponce.

Durante su intervención en la inauguración del congreso internacional sobre la serie que ha comenzado este miércoles en Sevilla, Ponce ha destacado la importancia de "poner el valor patrimonial de la provincia al servicio del sector cinematográfico".

Ha recordado que en la provincia sevillana se han rodado escenas de la serie en lugares como Osuna y el anfiteatro de Itálica, en Santiponce, como parte de "una ruta de espacios cinematográficos, porque pensamos que era una buena oportunidad para desarrollar nuestra provincia también en ese sentido".

Así, en municipios como Osuna, "la gente pregunta por los dragones más que por el pueblo, o por su plaza de toros”, donde se rodaron algunas escenas de la quinta temporada.

Para Antonio Ponce, es importante que los asistentes al congreso conozcan en vivo las localizaciones, "que las perciban, ya no sólo desde el punto del vista del valor patrimonial sino de lo que queda por desarrollar en una estrategia muy positiva para todos".

Por su parte, la profesora de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide, Cristina Rosillo, ha defendido hoy que la serie “sería interesante analizarla desde diferentes puntos de vista”, lo que ha trasladado a los participantes, que procedentes de tres continentes distintos asistirán a más de 40 actividades en cuatro días.

Ha subrayado también la importancia de que las dos universidades públicas sevillanas organicen el congreso aunando sus esfuerzos para que sea un éxito.

A lo largo de tres días se sucederán, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y en el paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, 40 intervenciones de especialistas de una treintena de universidades.

El congreso contará con la presencia especial de Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, coautores (junto con G. R. R. Martin) de The World of Ice and Fire, el libro que recoge historias en torno de la serie que no han sido plasmadas en la pantalla.