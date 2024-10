Vecinos de Herrera, en pie de guerra contra una planta de biogás: "No queremos ser conejillo de Indias"

Los vecinos del municipio de Herrera no quieren una planta de biometano cerca de sus casas y, por eso, se han organizado en una plataforma para luchar contra un proyecto del que -dicen- "no va generar para el pueblo los beneficios que se han vendido".

Según denuncia el colectivo de vecinos, agrupados en el movimiento Stop Planta Biometano en Herrera, las primeras casas están a apenas un kilómetro y medio de la instalación. "Tenemos conocimiento que otras plantas, a más kilómetros, están generando muchas incomodidades a sus vecinos, imagínese la que se quiere construir en el pueblo a 1,5 kilómetros", alerta uno los vecinos con la causa, el psicólogo Francisco Javier Quiles Rodríguez.

Asimismo se niegan a "convivir entre pestilentes olores de basura orgánica". "Las experiencias que hay en otros pueblos de España no son buenas y generan muchas incomodidades como malos olores nauseabundos, contaminaciones de aire, tierra y agua, perjuicios para la salud a largo plazo, ruptura de los ecosistemas, riesgos de explosiones, plagas de insectos, riesgos de rupturas y vertidos de residuos. Ante esta realidad pensamos que el Ayuntamiento ha de declarar esta obra de nulo interés público, y recursos para poder hacerlo tiene", añade.

El proyecto que ha alterado la vida entre los vecinos de la localidad herrereña fue anunciado a finales de septiembre por el propio grupo empresarial detrás del mismo, la compañía cordobesa Abei Energy, y el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado conjunto en el que se informaba del inicio del desarrollo de una planta de biometano, que supondrá una inversión de más de 16 millones y la creación de más de 15 puestos de trabajos directos, y que podría estar operativa en 2026.

En el mismo, se hacía alusión al "hito significativo" que supondrá este proyecto "en la valorización de residuos orgánicos y producción de gases renovables en la región", además de señalar que se ha elegido la ubicación estratégica de Herrera "y el gran potencial de su sector agroganadero como factores clave para la elección de esta localidad como sede del nuevo proyecto".

Sin embargo, el anuncio no convence a los vecinos que anteponen las "dudas" ante este anuncio a las "bondades". "No es que pensemos que la técnica de obtención de biogás y biometano sea mala, para nada, sabemos que se obtiene energía verde, pero llevada a la industria en forma de macroplantas, la de Herrera proyectada sobre un terreno de 130.000 metros cuadrados, generan muchas dudas, principalmente, porque el control de todos los procesos implicados en la obtención del biometano se multiplican exponencialmente, y por ende los riesgos asociados al control de algo tan voluminoso: contaminaciones ambientales (por agua, tierra y aire), escapes de mayores gases a los ya vertidos al ambiente, roturas de planta, riesgo de explosión, vertidos de residuos, malos olores no controlados, riesgos para la salud", explica Quiles Rodríguez.

Igualmente, se quejan de falta de información. "Tenemos poca información oficial por parte del Ayuntamiento, por lo que la información que está llegando a los vecinos es por propio descubrimiento y la que estamos facilitando quienes primero hemos detectado los dudosos beneficios/ bondades con la que se nos vendió la planta de biogás", lamentan.

Los vecinos se quejan de la afectación para la salud de este tipo de plantas y aseguran que, tras haberlo consultado con personal médico, el funcionamiento de la misma podría provocar "problemas respiratorios o botulismo", entre otras consecuencias. "Aún queda mucho por estudiar en cuanto a los potenciales efectos que sobre la salud tienen las plantas de biogás. Con el tiempo iremos conociendo más relaciones, como ocurrió con otras industrias y profesiones. No queremos ser conejillo de Indias y tener que lamentar con el tiempo desgracias evitables demostrables por la Ciencia con el paso del tiempo. Una retirada a tiempo será una gran victoria", afirma.

Están dispuestos a llegar hasta el final. "Nuestro deseo es llegar a paralizar la implantación de la planta", afirma. De momento se han organizado para convocar protestas callejeras. Tras celebrarse las dos primeras, llaman a la participación ciudadana porque "la implicación de los vecinos es más que necesaria". "El pueblo es del pueblo, y todo lo que se haga con el mismo afecta a todos los rangos sociales", sentencian los vcinos.