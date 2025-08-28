Vecinos de Mairena del Aljarafe frustran un robo violento de patinete y ayudan a detener al ladrón

La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a un hombre de 39 años acusado de un robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones, después de intentar arrebatar por la fuerza un patinete eléctrico a una mujer. Su arresto fue posible gracias a la colaboración de varios vecinos que presenciaron los hechos y facilitaron su identificación.

Según ha informado la Benemérita, el intento de robo ocurrió sobre las 23:20 horas del pasado domingo. El sospechoso trató de quitarle el patinete a la víctima, que se resistió y fue arrastrada por el suelo, sufriendo heridas en las rodillas.

La rápida intervención de los vecinos no solo evitó que el robo se consumara, sino que permitió a la Guardia Civil contar con una descripción detallada del autor y de su huida.

Tras recibir el aviso en la Central Operativa de Servicios (062), una patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar, donde se encontraba también la Policía Local, la víctima y varios testigos. Con la información aportada, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones, antes de que pudiera abandonar la zona.

El hombre fue reconocido por la víctima y por los testigos y quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. Posteriormente, fue trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, donde se instruyeron diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.