68 años del partido eterno del Betis con Luis del Sol y un larguero roto

Momento en el que los operarios del Betis intentan arreglar el travesaño aquel 13 de octubre de 1957.

Pasan los años, pero en la retina de los béticos más veteranos aún está presente una anécdota que ha ido pasando de generación en generación entre los hinchas verdiblancos: el partido más largo en Heliópolis, que tuvo como protagonista a don Luis del Sol.

Hoy, 13 de octubre de 2025, se cumplen ya 68 años de lo que sucedió ese mismo día en el campo del Betis en el año 1957, en un partido entre el equipo entrenado por Antonio Barrios y el Extremadura, correspondiente a la quinta jornada de Liga en Segunda División.

Benito Villamarín estaba en la presidencia del club verdiblanco, que al final de aquella campaña (1957-58) acabó con la larga travesía en el desierto entre Segunda y Tercera División logrando el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Los heliopolitanos ganaron el choque por 6-1, pero el partido acabó, según crónicas de la época (recogidas en la web de historia bética manquepierda.com), casi sin luz solar.

El partido estuvo parado unos 50 minutos, tras el pitido inicial a las 16:45, y acabó pasadas las 19:00

A las cinco menos cuartos de la tarde, el colegiado Manuel Cerezuela Ruiz decretó el inicio de la contienda y a poco del primer cuarto de hora, Luis del Sol inauguró el marcador (1-0) tras enganchar un disparo duro, después de un buen pase de Esteban Areta, inapelable para el meta del equipo extremeño. Y a renglón seguido, con los mismos protagonistas, el Betis tuvo el segundo. Gran jugada individual de Esteban Areta y Luis del Sol, llegando en carrera, falló en boca de gol. Y para frenarse, aún con la resignación de haber perdonado una clara oportunidad, se colgó en el larguero de la portería rival y el travesaño se partió.

Entonces, la sombra de la suspensión corrió por el árbitro, pero los operarios del Betis, con Antonio Tenorio al frente, se pusieron manos a la obra para intentar arreglarlo. Esto obligó a detener el partido unos 50 minutos. Así, a eso de las seis menos diez de la tarde el partido se reanudó con toda la primera parte aún por delante más la segunda.

El Betis, tras la travesía en el desierto en Segunda y Tercera, logró ascender al final de esa temporada

Los goles de Areta, Rodri y Vila (éste hizo tres), unidos al de Luis del Sol, acabaron certificando la victoria bética mientras el sol caía, y sin luz artificial aún en el recinto heliopolitano la noche empezaba a hacer acto de presencia, finalizando el partido pasadas ya las siete de la tarde.

Inolvidable tarde de fútbol por goles y la ruptura del larguero para un Betis que salió con el siguiente once: Américo, Seguer, Luisín, Santos, Valderas, Espejín, Rodri, Paqui, Vila, Esteban Areta y Del Sol. Un equipo que obtuvo el regreso a Primera en un curso que tuvo como anécdota ese largo duelo, en Heliópolis, con Del Sol como protagonista.