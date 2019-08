El Betis sigue aguardando la llegada de Álex Moreno, con el que tiene todo acordado desde hace días por las próximas cinco temporadas, tras alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano (siete millones más otro en variables) que no termina de cerrarse. Incluso, el lateral ya no se entrena a las órdenes de Paco Jémez, molesto por la situación que se está viviendo con respecto al futuro del jugador franjirrojo.

"Llevamos un mes con el tema de Álex Moreno. Dicen que es jugador mío, pero conmigo no se entrena. Todos lo hemos hecho muy mal en este tema. Me he despreocupado del tema de Álex Moreno. Me ha quemado mucho durante el verano. De hacerse, tendría que haberse hecho hace tiempo, y estamos esperando no sé a qué. Álex Moreno está jodido y yo también lo estoy, hay que ser profesionales y asumir el contrato que tienes. Entiendo a Álex porque es la oportunidad de su vida pero hay que entender más cosas, los perjudicados somos todos", aseguró Paco Jémez esta pasada noche en El Transistor de Onda Cero.

"Entiendo a Álex, ya que es la oportunidad de su vida. Yo también he sido futbolista. Pero nosotros nos jugamos nuestro prestigio y queremos subir. Aquí no hay solo un perjudicado. El club se ha comportado como debía, salvaguardando su patrimonio. Hemos tenido ofertas muy buenas, no solo por Álex, pero esos otros temas se han llevado mejor que éste", agregó Jémez.

Un capítulo más sobre el futuro de un jugador que debe acabar vistiendo la camiseta del Betis una vez quede, definitivamente, desbloqueada su actua situación.