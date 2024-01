Arabia, de Pellegrini a Planes

El dinero de Arabia Saudí sigue rompiendo el mercado del fútbol y sus tentáculos han llegado al Betis. El primero en ser tentado fue Manuel Pellegrini y ahora lo ha sido Ramón Planes, quien tiene encima de la mesa una jugosa propuesta para poder cambiar de aires.

El director deportivo verdiblanco medita su decisión y los próximos días, la semana que viene, se antojan clave para que se resuelva su situación. Incluso, como avanza Relevo y ha podido confirmar este diario, el ilerdense maneja una propuesta del Betis para mejorar sus condiciones actuales, pues cuenta con un respaldo absoluto de los dos mandatarios, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que no han dudado en catalogarlo públicamente como un director deportivo Top.

De ahí, el esfuerzo del club de Heliópolis en intentar convencer a Planes de que continúe adelante con el proyecto actual, pues los dirigentes ven en él una persona muy preparada y con mucho conocimiento en el mercado a la hora de incorporar futbolistas con proyección y revalorizables.

Así, llega ahora el turno para Planes, quien medita qué decisión tomar mientras trabaja de lleno en esta ventana del mercado invernal con vistas también al verano, como es el caso del central Vitao, una de las opciones que más gusta a la dirección deportiva para reforzar la defensa el próximo curso.

De esta manera, el fútbol árabe vuelve a aparecer en torno al Betis. El propio Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta, explicó por qué no se fue a Arabia: Pellegrini también ha hecho hoy referencia a la oferta que recibió en verano para marcharse al fútbol saudí. "El dinero no es lo más importante, pero Arabia está haciendo un proyecto importante para el fútbol. Llegué a dudar, pero me sentía en la obligación con la hinchada del Betis y no quería dejar botado un proyecto en mitad de camino y por eso no me fui, aunque la oferta era realmente interesante. No me arrepiento de la decisión que tomé".

La tentación es fuerte, el ilerdense tiene la última palabra. Comenzar una nueva aventura en un fútbol emergente donde se mueven enormes sumas de dinero o seguir en el Betis, que en apenas un año podría perder a su segundo director deportivo, después de la marcha de Antonio Cordón. Días decisivos. Arabia, de Pellegrini a Planes.