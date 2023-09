Baraja: "El Betis, en un día bueno, te hace un lío"

El técnico del Valencia Rubén Baraja aseguró que aceptan las seis bajas seguras y las dos dudas que tienen para el encuentro de este domingo en el campo del Betis como parte de la competición y dijo que no pueden lamentarse, sino buscar soluciones para ser competitivos. "

Es algo que le está pasando a un montón de equipos, también el Betis tiene cinco bajas. Es algo habitual. Cuando tienes una plantilla más corta lo puedes acusar más, eran cosas que podían suceder y lo aceptamos como parte de la competición". "Nos sirve de estímulo para ver jugadores en otras posiciones, su compromiso o jugadores que no han tenido su momento pueden tener su oportunidad. El estadio del Betis es un escenario fantástico, habrá cincuenta y cinco mil personas, habrá un ambientazo y no podemos estar lamentándonos", añadió.

El técnico dio por seguras las bajas de Alberto Marí, Sergi Canós, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà y Jesús Vázquez por lesión y la de Selim Amallah por sanción. "Con Thierry (Rendall) y (André) Almeida tenemos dudas", explicó. "Trataremos de refrescar el equipo porque venimos de dos partidos muy exigentes y buscaremos darle refresco como me imagino que hará el Betis. Todos tenemos que ir metiendo piezas nuevas", apuntó Baraja, que aunque no quiso descartar un cambio de sistema ante la posible ausencia de sus cuatro laterales, dejó entrever que no es muy probable.

"Vamos a buscar soluciones con las alternativas que tenemos y tratar de acertar para ser competitivos en el partido. Valoramos todo, porque estamos continuamente dándole vueltas, pero no hemos tenido tiempo para trabajar cosas nuevas y la idea es seguir machacando las cosas que nos están funcionando", apuntó.

"Somos un equipo que hemos intentado hasta ahora ser valientes, tener la línea lejos de nuestra portería, ser intensos y presionantes. Es nuestra forma de pensar y vamos a intentar llevarlo también a este partido, aunque hay que tener diferentes registros bien porque te lleve el equipo contrario o porque te interese tener algo mas de espacio después del robo", señaló.

Del equipo verdiblanco destacó que en estas últimas "dos o tres campañas" ha demostrado tener "muchísimo nivel". "Juega en Europa, su afición está enganchadísima con el equipo. Tienen un proyecto sólido y es muy peligroso. En un día bueno, el Betis te hace un lío, hay que intentar que no lo tengan que se sientan incómodos y tratar de poder hacer daño cuando tengamos la pelota", adelantó.

Baraja no quiso desvelar las opciones de los jóvenes Diego Guerra y Yarek Gasioroswski de entrar en la lista, pero dijo que cualquiera que vaya es porque "está preparado para aportar cosas y dar el máximo". También dijo que la recuperación del delantero Alberto Marí, lesionado en la pretemporada, va según los plazos previstos "sin retrasos ni adelantos" y no quiso analizar la posibilidad de que Javi Guerra vaya a la selección española absoluta. "Yo sólo le digo que jugamos contra el Betis, intento que no le afecte lo demás", concluyó.