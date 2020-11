El Barcelona-Betis del próximo sábado está previsto para las cuatro y cuarto de la tarde. Una tarde que además de fútbol supondrá el reencuentro de cuatro protagonistas verdiblancos con pasado en el Barcelona y otro, el capitán heliopolitano, Joaquín, con el que fuera su entrenador en el Valencia, Ronald Koeman, ahora en las filas azulgranas.

El portuense no vivió una etapa agradable en su carrera en el conjunto de Mestalla con el preparador holandés, y así lo expresó en una entrevista en El Larguero, donde dejó claro que no cree que haya saludos entre ambos en dicho compromiso.

El portuense y el actual entrenador barcelonista chocaron en la etapa de ambos en el Valencia

"¿Ronald Koeman? No fue una experiencia agradable, la verdad. Me duele lo que pasó allí. Si fuese presidente Koeman no estaría ni de utillero. Lo pasé muy mal, pasé página, nos dijimos de todo y duró poco. El sábado ni me va a saludar ni yo a él. No soy una persona rencorosa, los que me conocen lo saben", dijo el 17 bético.

Júnior y Aleñá también podrán saludar a los que fueron sus compañeros en el conjunto verdiblanco

Sí se producirá el reencuentro de cuatro ex barcelonistas que militan en las filas verdiblancas con su antiguo club, como son los casos de Bartra, Montoya, Tello y Juan Miranda. Éste, el último futbolista de Can Barça llegado a Heliópolis, podrá volver a saludar a sus ex compañeros. Entre ellos, a dos ex béticos, Júnior Firpo y Carles Aleñá.