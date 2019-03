Bartra, de los elogios a Messi al jugar de tú a tú al Barcelona

Cada encuentro ante el Barcelona es especial para Marc Bartra y también lo será el del próximo domingo, cuando el Betis reciba a los azulgrana en el Benito Villamarín. El central, protagonista en los medios oficiales del club, reconoció que será un partido durísimo pero en el que confía volver a ganar al Barcelona. "Este equipo ya sabe lo que es ganarles", ha dicho el catalán. "Messi tiene un don, para mí es el mejor del momento y de la historia del fútbol", ha comentado Bartra sobre su rival del domingo.

"El Barcelona es de los mejores equipos del mundo, más en forma del momento. Tenemos un buen ejemplo, este equipo sabe lo que es ganar al Barcelona y sin jugar en casa. Va a ser un partido durísimo, le vamos a competir de tú a tú, tenemos equipo para hacer eso", aseguró Bartra, que sueña con vencer a los azulgrana dos veces en la misma temporada. "Es un reto bonito, nos tiene que motivar y ser un aliciente más. Hay que ir a ganar el partido, dar lo mejor de sí. Tenemos que ir a lo nuestro, a hacer un buen partido. Al Barcelona se le gana haciendo un partido casi perfecto, hay que cuidar todos los detalles".

"Es un equipo que está hecho para ganar todos los partidos, es ganador. El día que no ganan, y además como les ganamos en su casa, seguro que lo tendrán presente", ha señalado Bartra sobre esas ganas de revancha de sus excompañeros. "Es muy especial. Tengo muchos amigos allí, he estado cinco años más 12 en categorías inferiores. Es especial sea donde sea. Con nuestra gente puede ser muy bonito", ha indicado el bético sobre su sentimiento al enfrentarse nuevamente al Barcelona.

Cuestionado sobre Messi, el central lo tiene claro. "Tiene un don, para mí es el mejor del mundo y de la historia del fútbol. No sólo por cómo está ahora mismo, sino que lo lleva aportando todos los años, sin flaquear. Es algo de otro mundo", ha indicado Bartra, que también se ha deshecho en elogios sobre Puyol y Xavi Hernández, con quienes comenzó su carrera. "Lo que más admiraba de Puyol era la concentración. Intenté aprender más de él, si el partido duraba 94 minutos, él estaba 94 minutos y un segundo concentrado. Eso era lo que le hacía ser, más allá de las condiciones que puedes tener, un jugador de selección o estar en un nivel más alto. Más que el físico es la mentalidad y la concentración. Con 23 años, que empecé a jugar partidos de titular y antes, Xavi me venía en el túnel y me decía 'tú dámelas a mí. Y si tengo alquien detrás, me la das, no te preocupes. No hace falta ni que me lo digas'. Tenía un saber estar... Y Andrés (Iniesta), Busi...".