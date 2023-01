Abner, novedad en la lista del Betis para recibir a Osasuna en la Copa

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 20 jugadores para el partido ante Osasuna en la que la principal novedad es Abner.

El propio Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido ante los rojillos, ha comentado que cuenta con el brasileño: "Abner es un jugador que nos puede dar mucho, tiene buena técnica y velocidad. Es joven, tiene que tener un período de adaptación. Cumple con las necesidades al salir de Álex Moreno. Abner va estar mañana citado para el partido".

No obstante, pese a ser citado, el Betis está a la espera de recibir el tránsfer del jugador, entre hoy y mañana antes del inicio del partido, para que pueda ser inscrito y así poder jugar los octavos de la Copa del Rey. En la convocatoria se caen varios jugadores importantes, como Fekir. "Fekir tiene una pequeña fisura en el gemelo. No va a estar mañana y a ver el futuro cuántas semanas pueden ser. Para el partido de mañana está descartado", ha indicado el chileno, que además ha dado a conocer las ausencias de otros jugadores que tampoco estarán ante los de Pamplona: "Las bajas son Rui Silva, con una pequeña molestia muscular; Guardado está suspendido; Nabil, Joaquín, que no se ha terminado de recuperar del sóleo y Juanmi, con molestias en la operación de tobillo. El resto están todos disponibles".

La lista al completo es la siguiente: Bravo, Montoya, Édgar, Paul, Guido Rodríguez, Víctor Ruiz, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Pezzella, Luiz Felipe, Abner, Loren, Sabaly, Ruibal, Dani Martín, Rodri y Miranda.