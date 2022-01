Pellegrini: "El derbi es un tema cerrado, sólo pensamos ya en el Alavés"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Alavés.

Pensamiento en el Alavés

"Cuesta porque el tiempo es corto. Estuvimos inmersos todo el fin de semana en el derbi. Hoy se entrena se vuelve conectar y hay que estar mentalizados para mañana. Hemos hablado con los jugadores para centrarnos en estos dos partidos de liga".

Reflexión en frío del derbi

"Para nosotros ya terminó el derbi. Quedamos clasificados para la Copa, que era nuestro objetivo, se dio por trascendencia del derbi, pero eso es ya pasado. Ahora, a pensar en el partido de mañana. El derbi es tema cerrado".

Enfermería

"El plantel está bien. Se recuperó Willian José, que será citado para mañana, y Bellerín está también en la lista de citados. Bartra todavía no está disponible, ni Joaquín ni Montoya".

Plano físico

"Ya me parecía a mí un exceso de carga jugar sábado, martes y viernes, no sé por qué nos tocó cada tres días. Llegaremos de jugar sábado y domingo, con una carga futbolística y mental importante, pero tengo un plantel que está siendo competitivo. Ahora la Copa es pasado, volvemos a la Liga y veremos cuál es el mejor once posible para mañana".

Alavés

"Nos enfrentamos a un equipo que está en lugares complicados en la tabla y siempre son difíciles. Tienen un técnico nuevo que tiene una clara idea futbolística. Enfrentarse a esos equipos es tan difícil como con los que estén en punta. Pero jugamos en casa y tenemos la obligación de sumar puntos. Esperamos tratar de sumar tres y mantener la posición en la tabla".

Senda de la victoria en Liga

"Sumar un punto de los últimos 9 es poco. LaLiga es pareja y disputada, pero volvemos a jugar en casa y esperamos tener la capacidad de ganar mañana y terminar antes de la fecha internacional con el partido del Espanyol".

Porteros

"La razón por la cual estamos en tres competiciones es porque hay un plantel comprometido. El plantel suma, todos están involucrados en hacer una buena temporada y llevar al Betis lo más arriba posible. Tenemos la suerte de tener tres porteros en forma. No le tocó jugar a Joel, pero sigue siendo un elemento positivo importante".

Relajación

"No, no creo. Son dos competiciones distintas. Si estamos hasta aquí es porque el plantel es consciente de lo que se necesita para estar en tres competiciones. Ya veremos el viernes quién nos toca. Ahora toca centrarnos en mantener nuestra posición en liga".

Rodri

"Tuvo en su mejor momento una lesión importante. Hoy día entrena de forma normal, en cualquier momento tendrá la oportunidad de jugar, como Lainez o Víctor Ruiz. Sigue siendo una pieza importante para mantener esta campaña".