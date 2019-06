Alexis y la falta de músculo económico en este momento

El nuevo coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, ha comparecido en la radio oficial del Betis para repasar la actualidad del equipo y ha dejado claro que antes de realizar una alta inversión en fichajes, el club necesita hacer caja con algún traspaso. El Betis tiene claro que Borja Iglesias es su gran objetivo para la delantera, aunque, ahora mismo, todo pasa por una negociación con el Espanyol.

"A día de hoy no tenemos ese músculo económico para ejercer esa cláusula (de Borja Iglesias). Por desgracia no tenemos posibilidad ahora. Veremos si en el transcurso del verano, con las salidas y las entradas, el músculo financiero que podemos tener. Estamos en una situación en la que tenemos la idea de lo que queremos que nos pueda reforzar, pero estamos en un tiempo de esperar a ver si cristaliza alguno de los intereses por nuestros jugadores y si nos pagan el valor justo que nosotros creemos respecto a la tasación de cada uno. Tú quieres algo pero necesitas otra cosa y a veces en fútbol no hay tiempo. Hay que buscar alternativas y situaciones paralelas para, si no tienes ese músculo financiero, poder hacer incorporaciones", ha afirmado Alexis, que ha dejado claro la necesidad de reforzar la delantera: "Es un puesto que evidentemente que se refuerce. Hemos tenido salidas de jugadores, Sergio León, Sanabria que va a seguir cedido y Álex Alegría al que se le ha rescindido el contrato. Tenemos la incorporación de Juanmi, que puede actuar en cualquier posición, mediapunta o las bandas. Pero el puesto de delantero es prioritario para nosotros, que sea referente y que nos ayude a intentar conseguir el objetivo. ¿Uno o dos? Veremos. El puesto de delantero es difícil, caro. En relación al presupuesto que tengamos intentaremos ver las opciones a las que podemos acudir”, aseguró el canario.

Sobre las palabras del vicepresidente, José Miguel López Catalán, sobre la posibilidad de que llegue un delantero antes del inicio de la pretemporada, Alexis ha sido más cauto. "Ya tenemos a uno que es Juanmi. Estamos trabajando en varias situaciones y acercar posiciones en relación a jugadores que nos parecen interesantes, pero a día de hoy estamos lejos de cerrar acuerdos. Ojalá tengamos suerte y habilidad para poder tener a ese jugador en esa fecha", ha asegurado el canario.