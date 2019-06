El Betis se enfrentará al Sheffield United en un encuentro amistoso en el Algarve

El Betis ha anunciado su primer encuentro amistoso de pretemporada, que lo disputará el viernes 12 de julio ante el Sheffield United en Faro a partir de las ocho de la tarde.

El Betis, como viene siendo habitual cada verano, volverá a jugar en el Algarve portugués. Esta vez su rival será un histórico del fútbol inglés que esta temporada ha conseguido el ascenso a la Premier League tras muchos años en la Championship.

A falta de la oficialidad, el Betis comenzará la primera parte de la pretemporada en Montecastillo y ya se conoce a su primer rival del verano en una cita donde a buen seguro se desplazaran muchos béticos.

Our first pre-season game 🔥See you in July @RealBetis_en 👊🏻#SUFC 🔴 pic.twitter.com/i3qWH0ycjJ