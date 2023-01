¿Otro invierno sin Reyes para Pellegrini?

La ventana invernal del mercado de fichajes abre este 2 de enero y la llegada de algún refuerzo de nivel para Manuel Pellegrini de cara a esta exigente segunda parte de la temporada se presenta, a priori, muy difícil, salvo que se produzca alguna salida que a la vez dote al club verdiblanco de margen económico para firmar.

La delicada situación económica de la entidad de Heliópolis hace casi prohibitivo, otro año más, que los verdiblancos puedan acudir este mes en busca de fichajes que lleguen ahora para afrontar con más garantías el exigente y a la vez ilusionante calendario que el Betis tiene por delante, pues el excelente trabajo del plantel actual, al que el Ingeniero le sigue sacando un gran rendimiento, no está reñido con la necesidad que se observa de reforzar algunas posiciones en el equipo heliopolitano. No obstante, y al igual que viene ocurriendo desde que el preparador chileno llegara al banquillo bético, éste tiene complicado recibir algún regalo de Reyes en forma de fichaje.

Recompensa El chileno, por su trabajo y resultados, merecería un esfuerzo en forma de fichaje ante tan duro calendario

Pellegrini tiene más que asumida la realidad económica del Betis. Por su trabajo y resultados merecería de sobra un buen esfuerzo por parte del club ahora en forma de refuerzos, pero ante las dificultades financieras se centra en seguir sacando rendimiento al plantel actual, sin dejar de lado su excelente trabajo con los canteranos que vienen apretando fuerte desde el filial y a los que les sigue dando plena confianza, con Félix Garreta.

Plan El Betis trabaja en renovar a Guido y Juanmi, y firmar jugadores libres para la próxima temporada

De hecho, en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic, el santiaguino fue muy claro en su respuesta al ser preguntado por cómo veía la situación del Betis de cara a este mercado invernal. "De fuera hacia el club no sabemos los movimientos que puede haber. Pero el club no está en el mercado, porque sabemos la situación económica que hay. No hay capacidad para ir al mercado y no pensamos hacer ningún movimiento. Si se concreta una salida importante que pueda ser una solución para el club ya veremos cómo reaccionaríamos", explicó Pellegrini para a continuación poner en valor la gran labor que vienen realizando sus pupilos desde que él tomó las riendas: "El Betis tiene una plantilla que requiere de acuerdo a su realidad económica y de jugar cuatro competiciones. A todos nos gustaría traer jugadores, pero este grupo es para quitarse el sombrero por su esfuerzo y lo que ha conseguido. Hay que valorar lo que es esta plantilla más que mirar nuevos jugadores. De acuerdo a la realidad del Betis la plantilla ha respondido mejor de lo que esperábamos".

Necesidad Sólo la salida en forma de venta de algún futbolista provocaría que el Betis acudiese al mercado

Así, Pellegrini tiene aceptada la situación económica de un Betis que sigue teniendo muy presente esa necesidad de realizar alguna venta en enero que alivien las maltrechas arcas. Días atrás salió el interés del Atlético de Madrid en Borja Iglesias y del Aston Villa en Álex Moreno, sin obviar a otros jugadores como por ejemplo Guido Rodríguez, con un buen cartel en el escaparate de este mercado de fichajes en el que la dirección deportiva verdiblanca también se centra en trabajar de cara al verano. En poder firmar jugadores que ya son libres al acabar contrato el 30 de junio de este nuevo año 2023 y poder así ya alcanzar un acuerdo con cualquier club. Y todo esto sin obviar el asunto de algunas renovaciones más en el plantel actual, como la de Juanmi y la del propio Guido Rodríguez; y la salida de algún jugador que no termina de entrar en los planes de Pellegrini, como Loren.

Así se presenta un nuevo mercado invernal para el Betis, que la última vez que incorporó jugadores en enero fue con Rubi en 2020, cuando llegaron Guido Rodríguez y Carles Aleñá. Desde entonces, y con Pellegrini a los mandos, ninguna incorporación más en enero. ¿Otro invierno sin Reyes para Manuel?