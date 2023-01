Canales: "Este año me está costando que me salgan las cosas"

Uno de los jugadores del Betis que pasó por zona mixta fue Sergio Canales, quien en DAZN analizó el triunfo del Betis en Vallecas.

Plano personal

"Me veo bien, ahí vamos, intentando mejorar y viendo un poco lo que necesita el equipo en cada momento, pero es verdad que este año me está costando un poco más que me salgan las cosas".

Victoria ante el Rayo

"Es un campo muy complicado. Partido muy completo, si bien es verdad que metemos muy pronto un gol que nos sienta mal. Luego atrás el 1-1 tuvimos más calma y controlamos más el balón. Ha sido un partido muy complicado".

El partidazo de Luiz Henrique "Era un cambio muy grande para es así que necesitaba un período de adaptación, pero cada día está más acoplado y está en un gran momento".

La Supercopa de España

"Tenemos mucha ilusión puesta. Son dos partidos, sabemos de lo complicado que es pero vamos con toda la ilusión del mundo", ha comentado el centrocampista del Betis.