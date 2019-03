De la baja de Barragán a la opción de Tello

Además de realizar un alegato sobre su proyecto, Quique Setién también se ha referido a las diversas opciones que presenta de cara al encuentro del domingo entre el Betis y el Celta. El técnico ha indicado que Barragán no llegará a tiempo, mientras que ha dejado abierta la posibilidad de que Tello pueda estar entre los elegidos, a pesar de que no está en plenas condiciones.

"La realidad es que en el último partido Tello no se encontró tan bien como la vez anterior. Necesita minutos para encontrar su mejor estado de forma, es normal que le pueda costar en el aspecto físico después de varias semanas sin jugar. Vamos a ver si nos arriesgamos de inicio o lo ponemos durante el partido", manifestó Setién sobre la posible participación del catalán, antes de descartar a Barragán y Júnior, las dos únicas ausencias por lesión: "Júnior no ha entrado a formar parte del grupo, le va a llevar un tiempo. No está en condiciones de participar, le faltan unas semanas. Sí hemos perdido a Antonio (Barragán), que ya tenía unas molestias en el pie. Ha preferido descansar, estaba teniendo bastantes molestias".

Como informó ayer este periódico, Joaquín se encuentra en perfectas condiciones para el duelo en Balaídos, después de que se ausentara del entrenamiento del jueves por unos asuntos personales. El portuense se entrenó más tarde en solitario junto al preparador físico, Marcos Álvarez, y su intención es la de participar en un duelo para el que se ha conjurado el vestuario bético.