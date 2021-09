El Betis - Celtic, sin aficionados escoceses

El Celtic no tendrá el apoyo de sus aficionados en el Benito Villamarín para el primer partido de la Liga Europa. Así lo ha comunicado el conjunto escocés, que ha informado de una última comunicación por parte del Betis, en la que se le indica que sus hinchas no podrán asistir al encuentro debido a las normas de las autoridades españolas.

"Lamentamos anunciar que en los últimos 30 minutos el Real Betis nos ha informado de que ya no pueden aceptar aficionados visitantes para el partido contra el Celtic la semana que viene, el jueves 16 de septiembre. El Betis ha indicado al Celtic que la autoridad local en España ha declarado que los aficionados visitantes no podrán asistir al partido", ha señalado el Celtic en un comunicado.

"La responsabilidad de asesorar a los clubes visitantes sobre la venta de entradas y la aceptación de los aficionados que viajan recae en el club local en las competiciones de la UEFA. Desde que se realizó el sorteo, le hemos pedido al Betis que confirme si aceptará a los fanáticos del Celtic en este partido. A primera hora de la tarde del miércoles, el Betis confirmó que aceptará aficionados del Celtic para este partido y el club ha estado trabajando duro para intentar encontrar la forma de cumplir con los requisitos establecidos para admitir a los aficionados del Celtic en este partido. Por lo tanto, es extremadamente decepcionante que me digan hace unos momentos que el Betis ya no podrá admitir fanáticos del Celtic en este partido", ha añadido la entidad escocesa, que devolverá las entradas que fueron vendidas hasta anoche.

"Seguimos en contacto con el Betis para ver si se puede hacer algo, pero pensamos que era importante publicar esta actualización de inmediato y aconsejaríamos a nuestros fanáticos que no viajen. Estamos hablando con Leverkusen y Ferencvaros para comprender la posición con los fanáticos visitantes y actualizaremos a su debido tiempo", ha finalizado el comunicado del Celtic.

