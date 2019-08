Cesiones para ir al mercado

Tras una frenética actividad en los últimos días para cerrar las salidas de Víctor Camarasa –confirmada el miércoles– y Giovani Lo Celso –oficializada sobre el cierre del mercado inglés–, el Betis ya tiene disponibilidad para continuar con la hoja de ruta marcada por los dirigentes, que pasa por la contratación de, al menos, un delantero y un lateral izquierdo. Los preferidos continúan siendo Borja Iglesias y Álex Moreno, con quienes se tienen sendos acuerdos cerrados desde hace semanas, aunque el club verdiblanco también maneja otras alternativas.

Ni el Tottenham ni el Betis quisieron hacer públicos los términos del acuerdo y se remitieron en sus comunicados a señalar la fórmula de la operación como una cesión con opción de compra, aunque existe la posibilidad de que la misma sea obligatoria si se cumplen unos requisitos marcados en el contrato como la clasificación del equipo inglés para la Liga de Campeones. El conjunto londinense abonará más de 15 millones de euros por ese préstamo de una temporada, mientras que dispondrá de una opción de compra por el 80% del pase que podría elevar la cifra hasta los 57 millones de euros -con un fijo de 49- si se cumplen todos los objetivos marcados. Además, ese 20% restante también sería adquirido por el Tottenham de cumplirse otras variables marcadas en tres bloques (10%, 5% y 5%) o bien en una futura venta.

, y eso fue muy importante", aseguró Lo Celso en sus primeras palabras como jugador de los Spurs, donde portará el dorsal 18. Anteriormente, el argentino también quiso despedirse del Betis con un mensaje en las redes sociales. "Es hora de cerrar una etapa muy importante en mi carrera y toca despedirme de esta manera, agradeciendo. Me llevo los mejores recuerdos y dejo atrás grandes momentos en los que he sentido el cariño de todos. Es difícil expresarme porque tengo sentimientos encontrados, alegría por un lado porque esto es un paso muy importante en mi carrera, y tristeza por el otro porque me voy de un lugar en el que me han hecho sentir como en casa desde el primer momento.. Gracias jugadores , cuerpo técnico, directivos y a todos los empleados que trabajan en el club. #MushoBetis siempre!!!", expuso el argentino.