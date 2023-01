La convocatoria del Betis para el partido en casa del Rayo Vallecano

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro ante el Rayo Vallecano, siendo la vuelta de Édgar tras cumplir sanción lo más novedoso.

La lista es la misma que para el partido de Copa en Ibiza y está formada por 23 jugadores. Luiz Felipe, sancionado; Sabaly, Paul y Juan Cruz, que siguen con sus respectivos planes de trabajo de recuperación; son bajas. Por lo demás, el preparador chileno tiene disponibles a todos sus jugadores, incluyendo en la citación a Félix Garreta, quien ya es uno más de la primera plantilla.

También ha sido citado Álex Moreno, con su futuro en estos momentos siendo una incógnita ante el fuerte interés del Aston Villa. "He hablado con él normal como hablo con todos los jugadores, pero como dije el otro día con Borja Iglesias, no es bueno pronunciarse sobre rumores más que de noticias. Álex tuvo la posibilidad de irse y decidió quedarse, está muy contento aquí. Vamos a ver ver qué pasa con él, tanto con otros jugadores que pueden sonar para que puedan partir, por eso no me gusta especular sobre rumores", ha comentado Pellegrini respecto a la situación del lateral.

La convocatoria al completo es la siguiente: Rui Silva, Bravo, Dani Martín, Montoya, Édgar, Félix, Víctor Ruiz, Pezzella, Álex Moreno, Miranda, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Canales, Joaquín, Aitor Ruibal, Luiz Henrique, Rodri, Fekir, Juanmi, Loren, Willian José y Borja Iglesias.