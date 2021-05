El Betis Deportivo quiere seguir haciendo historia y hoy, si vence al San Fernando y el Algeciras no gana (empata o pierde) en su visita al campo del UCAM Murcia estará en el bombo de mañana en Mérida de cara a la fase de ascenso a Segunda División.

Para ello llevan trabajando toda la semana Manel Ruano y sus pupilos, olvidando la derrota de la última jornada en casa del Sanluqueño, para centrarse en el compromiso ante el potente conjunto isleño. "Sabemos cuál es el camino a seguir, competir. Es una gran oportunidad y vamos a intentar no desparovecharla. No era el objetivo, no tenemos presión, pero sí toda la responsabilidad del mundo. Hay que dar un paso hacia delante. Sabemos qué tenemos que hacer y ver qué sucede en Murcia. Espero que demos nuestra mejor versión y consigamos ganar al San Fernando", indicó el preparador del segundo equipo bético en los medios oficiales de cara a este trascendental compromiso.

El San Fernando viaja con toda a plantilla. La dirección del equipo azulino no ha querido dejar a nadie en tierra y los descartes se producirán antes del comienzo del encuentro. Lo que sí parece claro es que Jovan Stankovic, preparador azulón no realizará muchos cambios en cuanto al equipo que tan buena cara mostró el pasado domingo, sin más la entrada de Hugo Rodríguez, tras cumplir su partido de sanción, por Omar, con casi total seguridad.

Dopi, Amelibia y Javi Fernández también superaron sus molestias durante la semana, ésas que le impidieron estar ante el UCAM Murcia y su presencia, al menos entre los que se vistan de corto, está prácticamente asegurada, aunque comenzarán el partido viendo a sus compañeros desde el banquillo. Así se presenta este histórico compromiso para un Betis Deportivo que quiere seguir escribiendo con letras de oro la historia del filial verdiblanco.

Alineaciones Probables

Betis Deportivo: Carlos Marín, Simón, Fran Delgado, Julio Alonso, Luis Martínez, Calderón, Marchena, David Ramos, Fran Callejón, Rodri y Raúl.

San Fernando: Matías, Gabi Ramos, Lolo González, Juan Rodríguez, Varela, Raúl Palma, Sandro Toscano, Hugo Rodríguez, Manu Moreno, Biabiany y Francis Ferrón.

Árbitro: Carbonell Hernández (valenciano).

Estadio: Ciudad deportiva (12:00).