Lorenzo Serra Ferrer se despidió del beticismo el pasado jueves por tercera vez. Un adiós incomprensible para una gran parte de una parroquia verdiblanca que aguarda con incertidumbre cuál será el futuro del Betis sin el de Sa Pobla, teniendo en cuenta los dos precedentes anteriores.

En la temporada 96-97, con el Betis cuarto y finalista de la Copa del Rey, se produjo la primera salida de Serra Ferrer del cuadro de Heliópolis, que la temporada siguiente (97-98) acabó octavo en la Liga, en la 98-99 finalizó undécimo y en la siguiente, la 99-00, acabó descendiendo a Segunda División.

La segunda salida se produjo al final de la temporada 2005-06, con el Betis decimocuarto en la Liga en una campaña en la que también participó en la Copa, la Liga de Campeones, la Copa de la UEFA y la Supercopa de España. El curso siguiente, el 06-07, el cuadro verdiblanco finalizó la Liga en el decimosexto lugar, en el 07-08 fue decimotercero y en el 08-09 volvió a descender a Segunda.

Lorenzo Serra Ferrer "Los dos consejeros decidieron mi salida, pero concretamente fue el señor Catalán"

La rueda de prensa de Serra Ferrer no gustó en la planta noble del Benito Villamarín. Las desavenencias entre el ex vicepresidente deportivo y el actual vicepresidente volvieron a escena en la participación del balear en diferentes medios de comunicación. "Yo no me he ido. Me han invitado a salir. Yo quería seguir con los dos años de contrato que me quedaban, en relación a ser el responsable máximo del área deportiva, pero el planteamiento de los consejeros no es correcto. Para mí, ellos han tomado esta decisión de que no siga, yo quería seguir, claro que sí", dijo Serra en El Larguero.

"Yo creo que en el fondo no es todo el consejo, sino los dos consejeros los que han tomado esta determinación, y concretamente el señor Catalán, pues con el presidente siempre tuve un buen feeling. Desde el momento en el que creo que Setién no tiene que continuar, porque en el proyecto no aporta grandes cosas para crecer, se crea un prbolema de opinión. La diferencia fue de opinión y criterio, éste fue el momento", añadió.

Ahora, falta escuchar la versión de López Catalán sobre los motivos que lleva al Betis a prescindir de la figura de Serra Ferrer tras dos temporadas.