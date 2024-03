Betis: Esprint final para Abde

La temporada avanza. Queda un tercio de campeonato por delante y el Betis busca su cuarta clasificación europea seguida. Y para ello, Manuel Pellegrini necesita de la mejor versión de su equipo, de sus futbolistas, como es el caso de Abde, que tiene por delante un último tramo de temporada para poder elevar el nivel que hasta ahora ha mostrado como verdiblanco, mucho menor que el que dio la campaña pasada en Osasuna. Un esprint final para el magnífico futbolista marroquí.

Abde llegó el pasado verano a última hora, después de unas intensas negociaciones entre el club de Heliópolis y el Barcelona fruto de una fuerte competencia. Sin embargo, Ramón Planes, por entonces director deportivo de los verdiblancos, se movió muy bien todo el verano y pudo rematar una operación por la que el ex jugador del cuadro azulgrana se convertía en futbolista del Betis hasta junio de 2028.

Datos El extremo no agarra con fuerza la camiseta de titular; lleva en la Liga 669 minutos repartidos en 18 partidos

Su llegada despertó mucha ilusión en el beticismo, pues es un jugador que atesora desborde y velocidad en el uno contra uno y buen disparo, pero por ahora las expectativas de su fichaje, en esta primera temporada como futbolista bético, no se están cumpliendo. Los números así lo reflejan. De las 27 jornadas de Liga, Abde se ha perdido cuatro por la disputa de la Copa de África con Marruecos, se ha quedado sin convocar una vez (en la cuarta jornada ante el Rayo), en una ocasión fue suplente el partido entero (vigesimosexta jornada frente al Athletic), ha sido titular en cinco ocasiones y ha entrado desde el banquillo 13 veces. En total, en el campeonato liguero suma 669 minutos repartidos en 18 partidos y un único gol (ante el Valencia en la octava jornada). La campaña pasada en Osasuna acabó jugando 1.511 minutos repartidos en un total de 28 partidos, con cuatro goles y dos asistencias.

A la espera El rendimiento de Abde no termina de cumplir por ahora con las expectativas que generó su fichaje

Pese a su irregularidad, Manuel Pellegrini tiene confianza en Abde, como expresó en la previa del partido ante el Atlético de Madrid: "Queda un tercio de campeonato. Es un jugador que se incorporó de otra parte y necesita un tiempo de adaptación. Tiene condiciones físicas importantes, es un buen jugador. Nos va a dar mucho". Tiene, por tanto, Abde, la oportunidad, en el tramo más importante de la temporada, de dar un paso al frente y demostrar las buenas condiciones que atesora, aunque en su posición tiene bastante competencia. De hecho, en el costado izquierdo del ataque viene actuando el Chimy Ávila y en la segunda parte del choque ante los colchoneros, el técnico chileno cambió al ex atacante de Osasuna y en su lugar metió a Ayoze, ya recuperado de su lesión de tobillo y un hombre muy importante en el Betis. Así, Abde, en el Metropolitano, fue el último cambio de Pellegrini, gozando de un minuto de juego más el descuento tras entrar en lugar de Johnny Cardoso.

Manuel Pellegrini, sobre Abde "Queda un tercio de Liga; Abde es un jugador con condiciones físicas buenas, nos dará mucho"

Así, Abde tiene once jornadas por delante para mostrar mucho más que lo ofrecido hasta ahora como futbolista del Betis, club al que llegó con mucha ilusión y con ganas de seguir creciendo, como dejó claro el día de su presentación. "Espero crecer como futbolista y aprender de los compañeros. Voy a trabajar duro para pelear por mi puesto", comentó el jugador nacido en Beni Melal, que a sus 22 años no dudó en salir del Barcelona ante la falta de minutos para comenzar una nueva andadura en su carrera deportiva en un conjunto verdiblanco con el que trabaja a diario para hacerse con un puesto en el once titular. Pellegrini sigue de cerca su labor en la ciudad deportiva y, pese a la competencia, a buen seguro que sigue teniendo minutos en lo que resta de temporada para elevar su nivel. Es el esprint final para Abde en este curso.