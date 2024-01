Betis: Frenesí en Heliópolis

Otra jornada frenética la que se vivió ayer en el Betis, con diferentes agentes acudiendo a la planta noble del Benito Villamarín y los despachos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Las opciones principales están marcadas, pero con mucha dependencia también de la operación de Luiz Henrique con Eagle Football, grupo de John Textor, para poder cerrar una venta que permitiría a los verdiblancos acudir con más fuerza a los diferentes frentes abiertos. A eso hay que unirle la premura habitual cuando el mercado va llegando a su cierre (mañana a las 23:59), con clubes, agentes y jugadores defendiendo sus respectivos intereses, de ahí que la entidad de La Palmera apremie por poder cerrar esos fichajes que refuercen al equipo que entrena Manuel Pellegrini.

El gran nombre que sigue candente en el Betis es el del Chimy Ávila. Su agente, Carlos Bilicich, estuvo ayer reunido con los dirigentes verdiblancos en el estadio heliopolitano y, aunque expresó el deseo de su representado de recalar en el Betis, sigue esperando un acuerdo entre clubes que no termina de producirse. "No es una negociación fácil porque para Osasuna es un jugador también importante. Sabe que es un jugador muy valioso que en pocos minutos genera recursos importantes. En este momento, estamos en una situación compleja porque a Osasuna no le conviene desprenderse de un jugador como el Chimy Ávila. Así que confiamos que pueda dar un buen resultado y lleguemos a una buena negociación, y que Betis y Osasuna se puedan poner de acuerdo. Nosotros, de nuestro lado, haremos todo lo posible", dijo Bilicich.

"El jugador está dispuesto a venir sin ningún problema. Se lo he manifestado al club. Quiere un nuevo desafío. Sabe que va rendir mucho y tiene mucha confianza en él. Sabemos que es un jugador que a la afición le puede dar mucho gusto tenerlo por la entrega que tiene. Eso lo pudieron ver ustedes en Huesca y Osasuna. Lo más positivo para el Chimy es el Betis", añadió. Por último, el agente del futbolista rosarino insistió en la necesidad de un acuerdo entre clubes para que la etapa del rosarino en Pamplona acabe: "Se tienen que poner de acuerdo los equipos. Nosotros apoyamos a las dos partes. A Osasuna, siempre agradecido y también estamos agradecido al Betis por el interés. Ellos se tienen que poner de acuerdo. Son dos clubes grandes y sabrán que tienen que hacer ellos. De parte del jugador está la mejor predisposición para que esto se dé. Ahora veremos qué sigue".

La postura de Osasuna, por ahora, está clara y pide más de tres millones de euros por dejar salir al Chimy, que se quedó fuera de la convocatoria para la cita de hoy de los rojillos a domicilio ante el Barcelona, mientras avanza en la recuperación de unas molestias en el sóleo a la espera, también, de resolver su situación, la cual desea que sea favorable para comenzar una nueva etapa en el Betis.

Otra vía abierta por el Betis es Luis Rioja. El jugador ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en Heliópolis, pero el Alavés por ahora se mantiene firme en su postura tras rechazar, según publicó ayer la Cadena Ser en Vitoria, la propuesta bética de algo menos de 3 millones de euros, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión del futbolista de Las Cabezas de San Juan es de 15 y tiene contrato hasta 2025. No obstante, en el Betis son optimistas y no descartan en que esta operación acabe de fructificar en las horas finales del cierre de la ventana invernal.

También mantiene el Betis negociaciones abiertas con el West Ham por Pablo Fornals. El jugador ve con muy buenos ojos la opción de jugar en el equipo heliopolitano a las órdenes de Pellegrini, pero el club inglés se mantiene firme en solicitar una cantidad cercana a los diez millones de euros, pues el jugador español tiene contrato con su actual equipo hasta 2025 al tener los hammers la opción de ampliarlo una campaña.Muchos movimientos en el Betis en cuanto a posibles llegadas y salidas.

De hecho, el futuro de William Carvalho está candente ante el serio y firme interés del Besiktas en contar con sus servicios. Incluso, el diario A Bola, avanzó ayer algunos detalles interesantes, como el acuerdo alcanzado entre el centrocampista portugués y el equipo turco hasta 2027, estando todo a expensas de un entendimiento entre el Betis y el conjunto de Estambul. El mercado en Turquía cierra el 9 de febrero. Jornada frenética en un Betis que sigue trabajando en reforzar al equipo con jugadores que le den un plus al ataque.