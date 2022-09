El Betis, a mantener la inercia ganadora ante el Girona

El Betis siguió ayer preparando el encuentro de mañana ante el Girona con el objetivo de llegar al parón con una nueva victoria, la cual sería un gran broche en este arranque de temporada excelente: tercero en Liga, con cuatro victorias y una derrota, y líder de su grupo en la Liga Europa.

Los verdiblancos intentarán, también, mantener su buena racha de resultados ante los rojiblancos en el Benito Villamarín, pues el conjunto bético ha ganado en cinco de las siete visitas anteriores del equipo gerundense, que sólo ha sumado en Heliópolis una victoria y un empate. La única vez que el Girona ganó a domicilio al Betis fue en Segunda División, en la temporada 2009-10 (0-1, gol de David Cañas) y su único empate fue en Primera hace cuatro temporadas (2-2, goles de Guardado y Tello para los anfitriones y doblete de Portu para los catalanes).

Por ello, el Girona, entrenado por Míchel, buscará ante los heliopolitanos mejorar esta racha con una victoria. "No estoy contento con siete puntos de 15. Hay que mejorar muchas cosas, aunque el triunfo ante el Valladolid supuso un salto de calidad y un empuje anímico. Queda mucho por jugarse, hay que pensar en ir partido a partido. No perder en Sevilla sería muy bueno", reconoció el madrileño, que sobre el Betis indicó que "es un equipazo. No ha encajado ningún gol en casa en LaLiga, por lo que tendremos que hacer un partido perfecto en defensa y en ataque para sacar algo positivo. No pensaremos sólo en defender. Hay que dar un paso adelante".

También destacó que el Betis es el segundo equipo con menos posesión en campo contrario: "Juega muy rápido en campo rival, con muy pocos toques, con mucha verticalidad". "Hay que estar preparados, para ganar pasa por tener personalidad, ilusión y humildad", concluyó Míchel.